Bí thư Cần Thơ: Chuyển các dự án chậm cho nhà đầu tư khác 08/12/2025 16:08

(PLO)- Trong năm 2025, TP Cần Thơ có nhiều dự án đã được cấp chủ trương, giấy phép nhưng không triển khai được trong năm 2025; Bí thư Thành ủy yêu cầu chuyển giao cho nhà đầu tư khác để năm 2026 có thể triển khai.

Chiều 8-12, HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025).

Kỳ họp lần này, HĐND TP sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Cạnh đó, xem xét, thông qua 26 báo cáo và 39 nghị quyết trên các lĩnh vực.

Những nội dung có tác động lớn đều được lấy ý kiến rộng rãi của cử tri

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 HĐND TP. Ảnh: CHÂU ANH

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP cho biết những nội dung này đã được Ban thường vụ Thành ủy chỉ đạo nhất quán trên tinh thần ban hành những cơ chế, chính sách mới. Qua đó, kịp thời phục vụ tốt nhất cho an sinh xã hội, phúc lợi của nhân dân. Đồng thời, tháo gỡ các điểm nghẽn, các nút thắt trong chính sách, quy định của pháp luật.

“Những nội dung có tác động lớn, liên quan đến nhiều đối tượng đều được lấy ý kiến rộng rãi của cử tri và được MTTQ Việt Nam TP tổ chức phản biện. Ý kiến phản biện của MTTQ là cơ sở giúp đại biểu HĐND TP có nhiều thông tin hơn trong thảo luận và quyết định” - Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cho biết thêm.

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ yêu cầu các đại biểu HĐND tập trung nghiên cứu kỹ và tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến cho từng nội dung cụ thể. Từ đó, giúp HĐND TP có cơ sở thông qua nghị quyết đảm bảo chất lượng, khả thi, sát đúng với tình hình thực tiễn. Từ đó, tạo động lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của TP trong thời gian tới.

Tranh thủ từng cơ hội một để phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ biểu dương ghi nhận và cảm ơn đại biểu HĐND, thành viên UBND, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân về những đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của TP trong năm 2025.

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp cuối năm HĐND TP. Ảnh: CHÂU ANH

Theo người đứng đầu Thành ủy TP Cần Thơ, năm qua, bên cạnh những kết quả đạt được, TP vẫn còn gặp phải không ít những khó khăn, hạn chế. Đơn cử, còn sáu chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch; trong đó đặc biệt là tốc độ tăng trưởng chưa đạt mục tiêu đề ra.

Cạnh đó, tăng trưởng giữa các ngành còn chưa đồng đều, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; dù chiếm tỉ trọng lớn nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn do thị trường tiêu thụ thu hẹp, tồn kho ở mức cao, công suất hoạt động chưa ổn định và tiến độ đầu tư mở rộng, đổi mới công nghệ còn chậm. Mặt khác, một số công trình, dự án trọng điểm triển khai còn chậm tiến độ, chưa phát huy được vai trò đóng góp vào tăng trưởng chung của TP.

“Rất nhiều dự án đã được cấp chủ trương, giấy phép nhưng không triển khai được trong năm 2025. Trong đó, có các dự án quan trọng để thúc đẩy phát triển như: Các dự án lĩnh vực công nghiệp, thương mại, năng lượng… Tôi mong muốn HĐND tập trung phân tích, quyết nghị đối với các dự án để đảm bảo năm 2026 TP đạt được tăng trưởng của cả nước là hơn 10%. Vừa là áp lực vừa là thành tựu nếu chúng ta làm tốt” - Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ: "Rất nhiều dự án đã được cấp chủ trương, giấy phép nhưng không triển khai được trong năm 2025". Ảnh: CHÂU ANH

"Chúng ta phải tranh thủ từng cơ hội một để phát triển công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn TP, bởi Cần Thơ có nhiều lợi thế" - ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ yêu cầu cần nghiêm túc nhìn nhận, xây dựng kế hoạch, với giải pháp cụ thể khắc phục có hiệu quả những hạn chế của năm 2025.

Đồng thời, phát huy ưu điểm, tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và TP. Qua đó, cụ thể hoá bằng cơ chế, chính sách và giải pháp thiết thực để phát huy kết quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Ngoài ra, đẩy mạnh rà soát, bổ sung và điều chỉnh các loại quy hoạch theo hướng đồng bộ, khai thác tối đa tiềm năng và không gian phát triển. Phân bổ ngân sách có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên cho các dự án hạ tầng then chốt về giao thông, đô thị, logistics, y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo…