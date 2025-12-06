Tăng trưởng kinh tế không đạt như kỳ vọng, Cần Thơ họp để tìm giải pháp cho năm 2026 06/12/2025 15:25

(PLO)-Theo thống kê mới nhất, tốc độ tăng trưởng kinh tế của TP Cần Thơ năm 2025 không đạt như kỳ vọng và địa phương này đã họp các sở ngành để tìm giải pháp khắc phục.

Ngày 6-12, UBND TP Cần Thơ tổ chức cuộc họp với các sở, ngành thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2025 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

UBND TP Cần Thơ tổ chức cuộc họp với các sở, ngành thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế ngày 6-12. Ảnh: NHẪN NAM



Tăng trưởng chỉ đạt 7,23%

Tại cuộc họp, Sở Tài chính đã báo cáo về kết quả thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, trong đó, đáng chú ý là là chỉ số tăng trưởng kinh tế năm 2025 của TP chỉ đạt 7,23%.

Từng sở, ngành đã báo cáo về các nguyên nhân ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và giải pháp thực hiện trong năm 2026 để đạt mục tiêu hai con số…

Ông Thiều Vĩnh An phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Theo ông Thiều Vĩnh An, Trưởng Thống kê TP Cần Thơ, nguyên nhân tăng trưởng kinh tế không đạt kỳ vọng 8,3% nằm ở hai lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ.

Trong công nghiệp, tác động mạnh nhất là điện (chiếm 19% trong giá trị sản xuất ngành công nghiệp) thì trong quý IV giảm 18%. Nguyên nhân do nhà máy nhiệt điện cắt giảm sản lượng theo điều tiết của trung ương.

Cạnh đó công nghiệp chế biến mặc dù tăng trưởng tốt nhưng có một số ngành không đạt kỳ vọng.

Về dịch vụ chủ yếu do tốc độ tăng trưởng của ngành lưu trú trong quý IV không đạt như kỳ vọng. Một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này có độ giảm khá cao, trên 30%.

Phải thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số

Sau khi nghe các sở, ngành báo cáo, phát biểu chỉ đạo tại đây, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cho biết, đến giờ này theo như thông báo của Cục Thống kê, TP xếp hạng 25/34 tỉnh thành của cả nước.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP phát biểu. Ảnh: NHẪN NAM

Theo ông Thanh, là trung tâm của vùng, là một cực tăng trưởng của vùng mà kết quả của TP như thế “rất buồn” và chắc chắn cán bộ và người dân Cần Thơ cũng buồn.

Ông cho rằng có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan trong đó, nguyên nhân chủ quan là khi thực hiện sắp xếp bộ máy có những nội dung chúng ta làm chậm…

Cạnh đó, ông cho rằng trong điều hành của lãnh đạo sở ngành phân công không đều tay, có những người được phân công làm rất tốt nhưng lại có người không biết việc gì để làm.

Đồng thời, ông cũng khẳng định không phải vì thiếu cán bộ. Cụ thể cấp TP cán bộ rất đông, có sở ngành 13-14 phó giám đốc, nên nói không có người ông không đồng ý. Cũng không thể nói thiếu trình độ vì cán bộ trình độ thấp nhất đại học, thạc sĩ trở lên rất nhiều.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng việc điều hành của người đứng đầu trong phân công không hiệu quả nên cán bộ làm không phát huy được hết sở trường, năng lực. Cụ thể vấn đề không phát huy được cán bộ như không giao việc, không kiểm tra, không đôn đốc, không nhắc nhở; làm được thì được, không được thì thôi…

“Chúng ta phải rút kinh nghiệm cái này một cách nghiêm túc để năm tới làm tốt hơn” – Phó Bí thư thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ năm tới, ông Đồng Văn Thanh cho rằng TP phải thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số là từ 10%, không bớt hơn được, cũng không nói nặng nề hay khó khăn nữa mà bây giờ cần bàn phương pháp nào để TP đạt được mức tăng trưởng 10%.

Theo đó, sau cuộc họp này, ông yêu cầu từng đơn vị phải cụ thể về những nội dung công việc; phải đề ra mục tiêu phấn đấu cao hơn khả năng.

Đồng thời, trong năm nay phải hoàn thiện hết để vào năm 2026 TP phải làm quyết liệt hơn. Trong đó, cái mới phải làm, cái cũ phải gỡ. HĐND TP Cần Thơ cũng đã cho rà lại những nghị quyết HĐND đã cho chủ trương, xem làm được cái gì, đến đâu, cái gì chưa được, cái nào cần phải tháo gỡ… Việc tháo gỡ (tập trung về quy hoạch, đất đai, tiền, cơ chế…) được sẽ góp phần cho tăng trưởng, tạo điều kiện cho người dân tốt hơn.

“Với niềm tin, với cuộc họp hôm nay chúng ta sẽ có tinh thần trách nhiệm và có tư duy nhìn tốt hơn, trách nhiệm sẽ khác hơn, đầy đủ hơn với người dân và với Đảng bộ TP. Tôi cũng rất mong và tin năm tới chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng bộ và Nhân dân giao phó”- ông Đồng Văn Thanh nói.

Chủ tịch UBND TP Trương Cảnh Tuyên phát biểu. Ảnh: NHẪN NAM

Đã kiểm điểm sâu sắc nguyên nhân

Kết luận cuộc họp, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đánh giá cao các sở ngành đã hết sức trách nhiệm, tâm huyết. Ông cho biết, theo báo cáo của Sở Tài chính từ năm 2011 đến nay, thì giai đoạn này tăng trưởng cao nhất 6,86%, giai đoạn 2011-2015 là 5,97%, 2016-2021 chỉ có 4,97%. Tuy là tăng cao hơn hai giai đoạn trước nhưng không đáp ứng được yêu cầu của phát triển. Riêng năm 2025 tăng trưởng chỉ đạt 7,23%, góp phần vào giai đoạn 2021-2025 có 6,86%.

“Nghị quyết HĐND giao tăng trưởng 9,5%, kịch bản tăng trưởng là 10,5% -11,5% nhưng nghị quyết HĐND không đạt được, kịch bản cũng không đạt được, chỉ đạt 7,23%” – ông Trương Cảnh Tuyên nói.

Theo đó, Chủ tịch TP đánh giá các nguyên nhân và “mạnh dạn nhìn nhận yếu tố con người”. Ông cho biết, tỉnh khác người ta vẫn sáp nhập nhưng vẫn tăng trưởng được, còn TP đang trục trặc trong vấn đề “yếu tố con người”.

TP đã kiểm điểm sâu sắc vấn đề này, gồm công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác sắp xếp bố trí cán bộ trong nội bộ từng sở, ngành, công tác phân công, phân việc…

Từ đó, người đứng đầu UBND TP đã có những chỉ đạo cụ thể đối với từng đơn vị liên quan. Trong đó với ngành thống kê, ngoài việc tổng hợp phân tích số liệu cần thêm khuyến cáo với các sở ngành và ủy ban.

Từng sở, ngành liên quan trực tiếp phải xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2026, đặc biệt các Sở NN&MT, Công thương, Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất, trong đó kế hoạch phải cao hơn dự kiến để còn phấn đấu.

Ông cũng chỉ đạo từng phần việc cụ thể trong các khu vực tăng trưởng gồm nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và thương mại…

Chủ tịch Cần Thơ cũng giao cho Sở Tài chính xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 là 10% hay 10,5% ngay trong tháng 12 này để trình HĐND.