TAND hai cấp TP Cần Thơ thụ lý gần 3.000 vụ/tháng 08/12/2025 16:14

(PLO)- Tuy số lượng án thụ lý năm nay cao nhưng kết quả giải quyết của TAND hai cấp TP Cần Thơ đều đạt và vượt các chỉ tiêu...

Chiều 8-12, HĐND TP Cần Thơ đã khai mạc Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025). Tại đây, ông Thái Quang Hải, Chánh án TAND TP Cần Thơ đã báo cáo công tác xét xử năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Theo báo cáo, năm 2025 số lượng án phải giải quyết của TAND hai cấp TP Cần Thơ ở mức cao so với bình quân của những năm trước đây, nhất là sau khi thực hiện hợp nhất 3 địa phương, số lượng án thụ lý bình quân của hai cấp gần 3.000 vụ/tháng.

Ông Thái Quang Hải, Chánh án TAND TP Cần Thơ, báo cáo công tác xét xử năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: CHÂU ANH

Kết quả năm 2025, các đơn vị trong TAND hai cấp đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, chất lượng xét xử được nâng lên, tỉ lệ án bị hủy, sửa giảm so với cùng kỳ. Cụ thể:

Trong năm 2025, TAND hai cấp thụ lý tổng cộng 33.353 vụ, đã giải quyết 30.907 vụ, đạt tỉ lệ 92,67% (so với cùng kỳ các loại vụ việc phải giải quyết tăng 1.183 vụ).

Trong đó, TAND TP thụ lý 3.587 vụ, đã giải quyết 3.354 vụ, đạt tỉ lệ 93,50%; TAND các khu vực - Cần Thơ thụ lý 29.766 vụ, đã giải quyết 27.553 vụ, đạt tỉ lệ 92,57%.

Số vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành là 12.947 vụ, việc/24.833 vụ, việc, đạt tỉ lệ 52,14%.

Cũng theo báo cáo, về chất lượng giải quyết, xét xử, trong năm TAND hai cấp có 65 vụ án bị hủy, sửa chủ quan, tỉ lệ 0,21% (TAND TP có 17 vụ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan, tỷ lệ 0,51%, TAND khu vực bị hủy, sửa 48 vụ, tỉ lệ 0,17%), chất lượng xét xử của TAND hai cấp đảm bảo theo quy định, so với cùng kỳ giảm 89 vụ án bị hủy, sửa.

Đối với các vụ hòa giải thành, 100% các quyết định có hiệu lực không bị cấp có thẩm quyền hủy, sửa.

Riêng án hành chính, TAND hai cấp thụ lý 238 vụ, đã giải quyết 222 vụ, đạt tỉ lệ 93,3%, so với cùng kỳ thụ lý tăng 38 vụ, giải quyết tăng 55 vụ.

Trong năm 2025, TAND hai cấp thụ lý tổng cộng 33.353 vụ, đã giải quyết 30.907 vụ, đạt tỉ lệ 92,67%. Ảnh: CHÂU ANH

Báo cáo cho biết số án hành chính thụ lý đa số là khiếu kiện đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư trong các dự án; cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử phạt vi phạm hành chính...

Các vụ án hành chính hiện nay đa số do người bị kiện là UBND, Văn phòng đăng ký đất đai nên đều thuộc thẩm quyền giải quyết sơ thẩm của TAND TP, chỉ từ sau khi hợp nhất các TAND khu vực mới phát sinh loại án này.

Trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính, công tác đối thoại được chú trọng, công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan được quan tâm làm tốt toàn bộ quá trình xây dựng hồ sơ, thu thập chứng cứ nhằm đảm bảo việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định.

Kết quả giải quyết án hành chính năm nay đạt cao hơn so với cùng kỳ và vượt chỉ tiêu do ngành đề ra gần 40%.

Năm qua, việc cung cấp tài liệu, chứng cứ của người bị kiện cho tòa án có sự chuyển biến nhất định về mặt thời gian, tạo điều kiện để tòa án sớm đưa ra giải quyết vụ án...