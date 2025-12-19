Khánh Hòa làm khu tái định cư Vạn Thắng gần 1.400 tỉ đồng 19/12/2025 10:52

(PLO)- Dự án khu tái định cư Vạn Thắng giai đoạn 1 được xây dựng trên diện tích 70 ha phục vụ cho hơn 5.800 người dân với 1.446 lô đất tái định cư.

Sáng 19-12, tại xã Tu Bông, UBND tỉnh Khánh Hòa đã khởi công dự án khu tái định cư Vạn Thắng giai đoạn 1.

Theo ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị với mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành TP trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Địa phương xác định, Khu kinh tế Vân Phong là đầu tàu kinh tế của khu vực Nam Trung Bộ.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: XH

Theo ông Hà, quan điểm của tỉnh trong phát triển kinh tế là phải lấy người dân làm trung tâm, thành phần thụ hưởng.

Do đó, tỉnh Khánh Hòa cam kết thực hiện tái định cư minh bạch, nhân văn, đảm bảo người dân có nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ, kiến tạo một môi trường sống bền vững.

“Dự án này sẽ đáp ứng điều kiện an cư. Tạo nền tảng vững chắc để người dân yên tâm đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh”, ông Hà nói.

Dự án khu tái định cư Vạn Thắng giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư gần 1.400 tỉ đồng. Ảnh: XH

Dự án khu tái định cư Vạn Thắng giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư hơn 1.385 tỉ đồng. Mục tiêu cung cấp quỹ đất để thực hiện tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án trọng điểm, các dự án khác tại Khu kinh tế Vân Phong.

Dự án được xây dựng trên diện tích 70 ha để xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, phục vụ cho hơn 5.800 người dân với 1.446 lô đất tái định cư. Thời gian thực hiện từ năm 2024 đến 2027.