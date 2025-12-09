Đại biểu HĐND Cần Thơ góp ý cho Sở Xây dựng về giải pháp chống ngập 09/12/2025 17:56

Chiều 9-12, HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục ngày làm việc thứ hai, phiên làm việc thứ ba với phần chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường.

Đại biểu HĐND góp ý giải pháp chống ngập cho TP

Mang đến hội trường một đoạn video phản ánh về tình trạng ngập trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, đại biểu Nguyễn Kỳ Nam đề nghị lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết ngành có giải pháp căn cơ, hiệu quả thế nào giải quyết tình trạng ngập úng cục bộ như thời gian qua.

Đại biểu Nguyễn Kỳ Nam góp ý, đề xuất giải pháp giải quyết tình trạng ngập trên địa bàn TP Cần Thơ với Giám đốc Sở Xây dựng. Ảnh: TRINH PHẠM

Trả lời đại biểu Nam, trước tiên, ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng thừa nhận vừa qua trên địa bàn TP có nhiều địa điểm, vị trí xảy ra ngập. Trong đó, có một số tuyến đường ở trung tâm TP, Quốc lộ 1 đoạn qua phường Ngã Bảy, xã Đại Hải, phường Phú Lợi bị ngập sâu do triều cường, mưa lớn gây ứ đọng khiến dư luận bức xúc.

Giám đốc Sở Xây dựng thông tin hiện tại, cao độ của một số tuyến đường trên địa bàn TP còn rất thấp, chỉ khoảng từ 1,7-1,9m, trong khi triều cường dâng cao trên dưới hơn 2,35m; do đó dễ xảy ra ngập khi triều cường, mưa.

Ông Tân cũng đưa ra một lý do dẫn đến ngập khi mưa lớn; đó là rác thải, cát đá… tràn vào các hố ga, miệng cống làm ách tắc hệ thống thoát nước. Cũng theo Giám đốc Sở Xây dựng, một số hệ thống cống trước đây khi xây dựng chưa được đấu nối chưa thông suốt, chưa đảm bảo cao độ, nên làm giảm thoát nước.

“Hiện, TP Cần Thơ đang triển khai dự án phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, do Ban ODA làm chủ đầu tư. Dự án nhằm bảo vệ các tuyến đường,khai thông một số hệ thống cống, van xả…” - Giám đốc Sở Xây dựng cho biết thêm.

Ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ trả lời chất vấn của đại biểu HĐND TP. Ảnh:TRINH PHẠM

Về giải pháp của ngành, ông Tân cho hay thời gian tới Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các xã, phường khai thông các hệ thống cống rãnh thoát nước, đảm bảo thoát nước kịp thời khi có mưa, triều cường. Cạnh đó, đơn vị sẽ khảo sát, xử lý một số tuyến đường thường xảy ra ngập.

Đối với đoạn đường Cách Mạng Tháng Tám thường xuyên ngập khi triều cường dâng, mưa lớn kéo dài, Giám đốc Sở Xây dựng cho rằng sau khi chủ đầu tư hoàn thành dự án nâng cấp 7km trên Quốc lộ 91 sẽ ngăn được tình trạng ngập tại đây. Đối với tình trạng ngập tại khu vực bến Ninh Kiều, Giám đốc Sở cam kết sẽ phối hợp với BQL dự án ODA để tiếp tục triển khai thực hiện dự án 3, góp phần giải quyết tình trạng ngập nơi đây.

Đối với tình trạng ngập trên Quốc lộ 1 đoạn đi qua địa bàn TP Cần Thơ, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục tham mưu lãnh đạo UBND TP kiến nghị với Bộ Xây dựng tiếp tục nâng cấp các đoạn bị thấp, đảm bảo cao trình không xảy ra ngập do triều cường.

Trao đổi lại với Giám đốc Sở Xây dựng, đại biểu Kỳ Nam góp ý, trước đây trước sáp nhập, cả ba địa phương đều có đồ án quy hoạch. Đặc biệt là các đồ án quy hoạch hạ tầng kỹ thuật trên cơ sở tính toán hết sức khoa học để tiêu thoát nước trong mùa mưa, lũ.

Theo đại biểu Nam, thời gian qua, biến đổi khí hậu trên cả nước nói chung, TP Cần Thơ nói riêng, đã tác động tiêu cực đến đời sống người dân và xu thế ngày càng ngập hơn. Ý kiến trả lời của Giám đốc Sở Xây dựng tại phiên chất vấn chỉ là một trong các nguyên nhân,

“Phải trên cơ sở quản lý khoa học bằng các quy hoạch cũng như đồng bộ nhiều giải pháp từ giải pháp kỹ thuật đến đầu tư hạ tầng. Thời gian qua lãnh đạo TP đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện nhiều công trình nhưng chưa hiệu quả chưa cao. Thời gian tới, mong rằng Giám đốc Sở Xây dựng tham mưu cho UBND TP có nhiều giải pháp đồng bộ để tích hợp trong Quy hoạch tích hợp, đặc biệt là các dự án đầu tư sắp tới để khắc phục tình trạng ngập như hiện nay”- đại biểu Nam gửi gắm Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ.

Quy hoạch xã, phường được thực hiện song song với quy hoạch TP

Cũng tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn, đại biểu Tô Tuấn Nghĩa cho hay tháng 11-2025, UBND TP đã có Công văn về việc lập quy hoạch chung các xã trên địa bàn TP theo đề xuất của Sở Xây dựng. Riêng việc lập quy hoạch đối với các phường, UBND TP đã giao Sở Xây dựng chủ động liên hệ Bộ Xây dựng để được hướng dẫn, sớm tham mưu UBND TP chỉ đạo theo thẩm quyền.

Đại biểu Nghĩa đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng cho biết đến nay, Sở đã thực hiện chỉ đạo này ra sao và các phường cần điều kiện gì, thời gian nào được triển khai lập quy hoạch?

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn HĐND TP Cần Thơ cuối năm 2025 có 16 lượt đại biểu tham gia chất vấn đối với 10 Thủ trưởng các sở, ngành; trong đó, có một đại biểu tranh luận và đề xuất giải pháp với Giám đốc Sở. Ảnh: TRINH PHẠM

Trả lời vấn đề này, ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng cho hay sau khi trao đổi với Bộ Xây dựng, hiện nay phường vẫn được thực hiện lập quy hoạch chung song song với quy hoạch chung của TP. Trường hợp các phường cần triển khai để đầu tư phát triển kinh tế, điều chỉnh cục bộ so với quy hoạch chung thì vẫn thực hiện được trong thời điểm hiện nay.

"Tuy nhiên, phê duyệt sau này thì phải theo trình tự, tức là phê duyệt quy hoạch chung rồi mới đến quy hoạch chi tiết các xã, phường. Theo rà soát, hiện có xã, phường vẫn đang thực hiện song song" - Giám đốc Sở Xây dựng giải thích thêm.