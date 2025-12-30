Hơn 130.000 khách/ngày qua sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết Dương lịch 30/12/2025 14:01

(PLO)- Cảng HKQT Tân Sơn Nhất dự báo sẽ có hơn 130.000 lượt khách mỗi ngày với gần 800 chuyến bay trong những ngày cao điểm dịp Tết Dương lịch 2026.

Dịp Tết Dương lịch 2026, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất (TP.HCM) dự kiến phục vụ trung bình khoảng 131.000 lượt hành khách mỗi ngày, tăng khoảng 9% so với lượng khách hiện tại và tăng tới 17% so với cao điểm Tết Dương lịch 2025.

Hai ngày cao điểm nhất được dự báo rơi vào ngày 1-1-2026 và 4-1-2026 với khoảng 135.000 lượt khách/ngày, cho thấy nhu cầu đi lại, du lịch và thăm thân tiếp tục tăng mạnh.

Cùng với lượng khách tăng cao, tổng số chuyến bay đi và đến Cảng HKQT Tân Sơn Nhất trong dịp này dự kiến đạt trung bình 760 chuyến/ngày, trong đó có khoảng 450 chuyến nội địa và 310 chuyến quốc tế. Con số này tăng khoảng 6% so với lịch bay hiện tại và tăng 12% so với cao điểm Tết Dương lịch 2025, tập trung chủ yếu ở các đường bay nội địa. Riêng hai ngày cao điểm 1-1 và 4-1-2026, số chuyến bay dự kiến lên tới 786 chuyến/ngày.

Để đáp ứng nhu cầu khai thác, Đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết, cảng đã phối hợp với các hãng hàng không và đơn vị liên quan hoàn tất chuyển đổi các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways sang Nhà ga T3.

Riêng các chuyến bay nội địa của VietJet Air vẫn tiếp tục khai thác tại Nhà ga T1. Việc phân luồng này được kỳ vọng giúp giảm tải áp lực, nâng cao hiệu quả phục vụ trong khung giờ cao điểm.

Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón hơn 130.000 khách/ngày dịp Tết Dương lịch 2026. Ảnh: Thu Trinh

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cũng triển khai đồng bộ các phương án phục vụ hành khách, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn khai thác. Công tác phối hợp điều hành được thực hiện thường xuyên, cập nhật thông tin chuyến bay để điều hòa nguồn lực. Hệ thống FIDS hiển thị đầy đủ thông tin tại nhà ga T1 và T3, giúp hành khách dễ dàng theo dõi, hạn chế tình trạng đi nhầm nhà ga.

Bên cạnh đó, các quầy thủ tục, băng chuyền hành lý và cửa khởi hành được bố trí linh hoạt tại các nhà ga T1, T2 và T3. Đáng chú ý, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tiếp tục triển khai ứng dụng định danh, nhận diện sinh trắc học và lắp đặt bảng nhận diện line Boarding Bio tại các gate nhà ga T3, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục.

Nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất lắp đặt nhận diện sinh trắc học rút ngắn thời gian làm thủ tục cho hành khách. Ảnh: Thu Trinh.

Công tác phối hợp với các đơn vị phục vụ mặt đất, Cảng vụ Hàng không miền Nam và Trung tâm Khí tượng hàng không cũng được tăng cường nhằm bảo đảm an toàn khai thác, đặc biệt với các chuyến bay đêm.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách chủ động chuẩn bị giấy tờ, đến sân bay sớm, ưu tiên làm thủ tục trực tuyến hoặc tại kiosk tự check-in. Việc sử dụng phương tiện công cộng, hạn chế người đưa tiễn sẽ góp phần giảm áp lực cho nhà ga, giúp chuyến đi thuận lợi trong cao điểm Tết Dương lịch 2026.