Điều chỉnh tăng slot tại sân bay Tân Sơn Nhất

(PLO)- Nhà chức trách hàng không điều chỉnh tăng slot sân bay Tân Sơn Nhất những khung giờ tối vào dịp Tết Nguyên đán 2026.
Cục Hàng không vừa quyết định điều chỉnh tăng số chuyến bay (slot) tại sân bay Tân Sơn Nhất trong giai đoạn cao điểm lịch bay mùa Đông 2025 và Tết Nguyên đán 2026.

Theo đó, trong thời gian từ 7 giờ ngày 26-10-2025 đến 6 giờ 59 ngày 2-2-2026, số chuyến bay được phép khai thác tại Tân Sơn Nhất vào khung giờ từ 6 giờ đến 23 giờ 59 là 44 chuyến/giờ.

sân bay Tân Sơn Nhất
Sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2026, từ 7 giờ ngày 2-2-2026 đến 23 giờ 59 ngày 3-3-2026 (tức từ 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng), số chuyến bay trong khung giờ từ 6 giờ đến 23 giờ 59 được điều chỉnh lên 46 chuyến/giờ; còn từ 0 giờ đến 5 giờ 59 là 42 chuyến/giờ.

Việc điều chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp cuối năm và Tết, đồng thời bảo đảm khai thác hiệu quả năng lực hạ tầng của sân bay Tân Sơn Nhất.

VIẾT LONG
