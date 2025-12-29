EVN có tân Phó Tổng giám đốc 29/12/2025 12:34

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Lê Phú, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và ông Nguyễn Đình Phước, Kế toán trưởng EVN, giữ chức Phó Tổng giám đốc tập đoàn.

Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm thực tiễn của hai cán bộ vừa được bổ nhiệm. Ông bày tỏ tin tưởng ông Phạm Lê Phú và ông Nguyễn Đình Phước sẽ cùng tập thể Ban lãnh đạo EVN đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong điều hành, góp phần giúp tập đoàn vượt qua các thách thức.

Ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN trao quyết định bổ nhiệm cho ông Phạm Lê Phú. Ảnh: N.TUẤN

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Đình Phước. Ảnh: N.TUẤN

Theo Chủ tịch HĐTV EVN, việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh EVN đang thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, từ bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho nền kinh tế đến triển khai các mục tiêu chiến lược về phát triển hệ thống điện quốc gia trong giai đoạn tới.

Với cương vị mới, ông Phạm Lê Phú và ông Nguyễn Đình Phước cam kết sẽ đem hết tâm sức, trí tuệ, phát huy kinh nghiệm công tác để cùng tập thể EVN hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hai tân Phó Tổng giám đốc khẳng định sẽ nỗ lực đóng góp vào mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và sự phát triển bền vững của tập đoàn.