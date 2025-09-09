EVN công bố thông tin về hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng cao 09/09/2025 15:34

(PLO)- Ngày 9-9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã công bố các thông tin về việc rà soát số lượng hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng cao.

Trong thời gian qua, xuất hiện một số ý kiến phản ánh của khách hàng về việc tiền điện tháng 8-2025 tăng đột biến tại một số địa phương. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết đã có chỉ đạo tới các Tổng Công ty Điện lực để rà soát và xử lý các phản ánh của khách hàng về tình trạng hoá đơn tiền điện tăng cao trong tháng 8.

Hơn 3,2 triệu khách hàng có lượng điện tiêu thụ tháng 8 tăng

Theo EVN, các Tổng Công ty Điện lực đã thống kê số liệu cụ thể, kết quả cho thấy trên toàn quốc có tổng cộng hơn 3,2 triệu khách hàng trên tổng số 31,88 triệu khách hàng sinh hoạt có sản lượng tiêu thụ điện tháng 8 tăng 30% trở lên so với tháng 7 (tương đương tỷ lệ hơn 10% trên tổng số khách hàng).

EVN cho biết đến thời điểm hiện tại có khoảng trên 500 phản ánh của khách hàng về hóa đơn điện tháng 8 tăng cao, theo số liệu từ các Trung tâm Chăm sóc khách hàng của các Tổng Công ty Điện lực cũng như theo dõi phản ánh trên mạng xã hội.

“Các thông tin phán ánh đã được khẩn trương rà soát, làm rõ để phản hồi và thông tin tới khách hàng. Về cơ bản, tháng 8 vừa qua, nhất là vào nửa đầu tháng, nhiều khu vực ở miền Bắc đã trải qua giai đoạn thời tiết nắng nóng gay gắt dẫn tới tiêu thụ điện tăng rất cao. Thậm chí ngày 4-8, tiêu thụ điện ở miền Bắc cao kỷ lục từ trước đến nay” - EVN cho hay.

CBCNV EVNSPC niêm yết giá bán lẻ điện theo Quyết định số 2699/QĐ-BCT để người dân dễ nắm bắt. Ảnh: PLO

Bên cạnh việc giải thích thông tin về hóa đơn, các đơn vị điện lực cũng tăng cường hướng dẫn khách hàng cài đặt ứng dụng để thuận tiện tự theo dõi sản lượng điện sử dụng hàng ngày.

Chưa phát hiện sai sót trong số các phản ánh về hoá đơn tiền điện tăng cao

Theo thống kê của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, trong tháng 8, tổng đài 19006769 ghi nhận có 171.723 cuộc gọi đến, số cuộc gọi được tiếp nhận là 150.387 (tỷ lệ 87,58%). Số lượng cuộc gọi tập trung cao hơn vào những thời điểm nắng nóng nên vào những thời điểm này, cuộc gọi của khách hàng có thể chưa được tiếp nhận kịp thời.

EVN cũng cho biết trong các nội dung đăng tải trên mạng xã hội phản ánh về hóa đơn tiền điện, nhiều bài đăng hoặc trong hội nhóm không xác minh được thông tin cụ thể của khách hàng nên không thể tìm hiểu cụ thể tính xác thực của thông tin. Một số thông tin phản ánh không có thật hoặc được đăng tải nhằm mục đích câu view, bán hàng online.

Ngoài ra, có nhiều trường hợp khách hàng phản ánh không phải là khách hàng mua điện trực tiếp từ EVN mà mua điện từ các tổ chức mua buôn bán lẻ điện. Các tổ chức này vẫn sử dụng công tơ cơ khí, phải nhập số liệu thủ công và do đó vẫn có nguy cơ sai sót cao hơn công tơ điện tử về ghi nhầm chỉ số công tơ.

Theo thống kê sơ bộ, đến thời điểm hiện tại, cả nước vẫn có 521 tổ chức mua buôn bán lẻ điện, trong đó riêng khu vực miền Bắc có tới 481 tổ chức.

“Qua rà soát ban đầu các thông tin liên quan phản ánh về hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng cao chưa phát hiện sai sót và hiện nay việc rà soát, kiểm tra cụ thể các nội dung phản ánh về hóa đơn điện vẫn được tiếp tục tiến hành” - EVN cho biết.