Chùm ảnh khẩn trương khắc phục sự cố tràn dầu tại Quảng Ngãi
(PLO)- Sau 5 ngày xảy ra sự cố tràn dầu tại xã Vạn Tường, các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương ứng phó, khắc phục hậu quả.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Sau 5 ngày xảy ra sự cố tràn dầu tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương ứng phó, khắc phục nhằm hạn chế thấp nhất tác động đến môi trường và đời sống người dân.
Cục Xăng dầu và Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi cho biết đang phối hợp với các cơ quan liên quan xác định nguyên nhân cụ thể, đánh giá thiệt hại, xây dựng phương án khắc phục hậu quả và bảo đảm quyền lợi cho người dân bị ảnh hưởng theo quy định.