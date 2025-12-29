Chùm ảnh khẩn trương khắc phục sự cố tràn dầu tại Quảng Ngãi 29/12/2025 12:33

Sau 5 ngày xảy ra sự cố tràn dầu tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương ứng phó, khắc phục nhằm hạn chế thấp nhất tác động đến môi trường và đời sống người dân.

Vết dầu tràn loang trên mặt nước.

Theo Cục Xăng dầu, sự cố tràn dầu xảy ra ngày 24-12 trong quá trình nhập nhiên liệu diesel từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất về kho tại xã Vạn Tường. Thời điểm này, Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi (PTSC Quảng Ngãi) thuê Công ty TNHH Tự động hóa và Hệ thống điều khiển tích hợp kiểm định đồng hồ lưu lượng, đưa vào sử dụng lần đầu.

Quá trình kiểm định, do việc hiệp đồng thao tác của nhà thầu chưa chặt chẽ, một lượng dầu đã theo đường ống thu gom chảy ra khu xử lý nước thải. Đúng thời điểm mưa lớn, bể chứa bị tràn khiến dầu tiếp tục chảy vào hệ thống cống thoát nước mặt của kho, rồi theo mương dẫn ra sông Đầm và khu vực Bàu Cá Cái.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Cục Xăng dầu đã thành lập Ban chỉ đạo xử lý tràn dầu. Đồng thời phối hợp với Công ty HVG Dung Quất - đơn vị chuyên nghiệp trong ứng phó sự cố tràn dầu để đánh giá mức độ ảnh hưởng, xác định phạm vi ô nhiễm và triển khai phương án xử lý.

Song song đó, lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị chuyên dụng để khoanh vùng khu vực bị ảnh hưởng; thực hiện thu gom dầu tràn theo đúng quy trình kỹ thuật. Các biện pháp xử lý môi trường cũng được triển khai nhằm giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái nước mặt.

Theo Cục Xăng dầu, đến thời điểm hiện tại, phạm vi dầu tràn đã được kiểm soát, không tiếp tục lan rộng. Các đơn vị đang phối hợp chặt chẽ để làm sạch môi trường, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của người dân địa phương.

Cục Xăng dầu và Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi cho biết đang phối hợp với các cơ quan liên quan xác định nguyên nhân cụ thể, đánh giá thiệt hại, xây dựng phương án khắc phục hậu quả và bảo đảm quyền lợi cho người dân bị ảnh hưởng theo quy định.

Các đơn vị liên quan cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về bảo vệ môi trường; rà soát toàn diện quy trình kỹ thuật, tăng cường các biện pháp phòng ngừa nhằm không để xảy ra sự cố tương tự trong thời gian tới. Thông tin về công tác khắc phục sẽ tiếp tục được cập nhật kịp thời, công khai.

Cục Xăng dầu cho biết thêm, đơn vị phấn đấu hoàn thành cơ bản việc khắc phục sự cố tràn dầu trước ngày 31-12.