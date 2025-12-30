Đề xuất bỏ, bổ sung nhiều quy định về kiểm định phương tiện 30/12/2025 16:05

(PLO)- Bộ Xây dựng đề xuất bỏ quy định cấp phôi giấy chứng nhận kiểm định, bỏ xếp hạng đăng kiểm viên; nhiều điều kiện về cơ sở vật chất cũng được cắt giảm nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động kiểm định xe máy.

Bộ Xây dựng vừa trình Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 166/2024 về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, trước khi trình Chính phủ ban hành.

Theo dự thảo, Bộ Xây dựng đề xuất bỏ quy định về việc cấp phôi giấy chứng nhận kiểm định. Thay vào đó, chỉ còn quy định cấp phôi tem kiểm định.

Điểm mới đáng chú ý là phương tiện sau khi kiểm định đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử và tem kiểm định. Quy định này nhằm giảm chi phí in ấn cho các cơ sở đăng kiểm, hạn chế nguy cơ mất, hỏng giấy chứng nhận. Đồng thời, việc quản lý, tuần tra, kiểm soát cũng thuận lợi hơn.

Liên quan nhân sự, cơ quan soạn thảo đề xuất bỏ quy định xếp hạng đăng kiểm viên hạng I, hạng II, hạng III. Thay vào đó, dự thảo quy định trực tiếp các loại đăng kiểm viên tương ứng với từng loại hình cơ sở đăng kiểm. Yêu cầu cụ thể đối với từng loại đăng kiểm viên sẽ được quy định tại thông tư về tiêu chuẩn, tập huấn, cấp mới, cấp lại chứng chỉ đăng kiểm viên của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng cho biết một số quy định được sửa đổi để phù hợp với thực tiễn. Ảnh: V.LONG

Về điều kiện cơ sở vật chất, Bộ Xây dựng đề xuất giảm diện tích tối thiểu từ 15 m² xuống 10 m² đối với cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy. Mục tiêu là khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ, tạo điều kiện cho các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng quy mô nhỏ cũng có thể tham gia. Dự thảo cũng bổ sung quy định về diện tích đối với cơ sở lắp đặt từ hai thiết bị kiểm tra khí thải trở lên.

Bộ Xây dựng còn đề xuất cắt giảm điều kiện phải trang bị xe ô tô chuyên dùng đối với cơ sở kiểm định khí thải lưu động. Theo cơ quan soạn thảo, các cơ sở này chỉ cần vận chuyển thiết bị đến địa điểm kiểm tra là có thể thực hiện kiểm định khí thải, không nhất thiết phải đầu tư xe ô tô chuyên dùng.

Ngoài ra, dự thảo bổ sung quy định chỉ những cơ sở đăng kiểm có đăng kiểm viên được cấp chứng chỉ chuyên môn về cải tạo xe cơ giới, xe máy chuyên dùng mới được thực hiện chứng nhận, cấp giấy chứng nhận cải tạo, nhằm phù hợp với Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Góp ý dự thảo, Bộ Công an đề nghị bổ sung thêm quy định về quy trình cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử, phương thức quản lý, sử dụng và việc xuất trình giấy chứng nhận điện tử khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Đồng thời, cần đánh giá tác động đối với cơ sở đăng kiểm khi phải đáp ứng hạ tầng kỹ thuật phục vụ cấp giấy chứng nhận điện tử.

Về ý kiến này, Bộ Xây dựng cho biết quy định về cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử đã có. Giấy chứng nhận điện tử sẽ được cấp trên phần mềm quản lý kiểm định do Cục Đăng kiểm thống nhất quản lý và cài đặt tại các cơ sở đăng kiểm.

Cũng theo Bộ Xây dựng, các cơ sở hoàn toàn có thể đáp ứng việc cấp Giấy chứng nhận kiểm định điện tử theo quy định.