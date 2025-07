Đăng kiểm ô tô ở TP.HCM vắng vẻ, người dân chỉ mất 15 phút để kiểm định xe 03/07/2025 13:33

Đến hẹn lại lên, cứ vào thời điểm tháng 7 và tháng 8 hàng năm, các Trung tâm Đăng kiểm (TTĐK) tại TP.HCM lại vắng vẻ, người dân đi kiểm định xe không phải vất vả chờ đợi.

Kiểm định mất 15 phút

Theo ghi nhận của PLO, đến 9 giờ sáng 3-7, tại Chi nhánh TTĐK 50-05V đã không còn xe phải chờ kiểm định. Từ sáng sớm đến 9 giờ có khoảng 30 xe đã hoàn thành các thủ tục, mỗi xe chỉ mất khoảng 15 phút để hoàn tất kiểm định.

Chủ xe chỉ mất khoảng 15 phút để hoàn thành kiểm định . Ảnh: THY NHUNG

Ông Nguyễn Chí Linh, đại diện Chi nhánh TTĐK 50-05V cho biết 3 ngày gần đây lượng xe đến kiểm định bắt đầu giảm dần. Cụ thể, ngày 2-7 có khoảng 90 xe đến kiểm định, còn hôm nay (ngày 3-7) lượng xe giảm đến bất ngờ vì từ sáng đến 10 giờ chỉ có hơn 30 xe và 1 hồ sơ xe mới làm thủ tục kiểm định.

Khoảng 9 giờ, Chi nhánh TTĐK 50-05V đã hết xe đến kiểm định. Ảnh: THY NHUNG

Tương tự, đại diện TTĐK 50-02S cũng cho biết mỗi năm vào thời điểm tháng 7 đến giữa tháng 8, lượng xe đăng kiểm tương đối vắng.

“Tại Trung tâm chúng tôi, lượng xe đến kiểm định dao động 120-150 xe/ngày. Lý do lượng xe kiểm định ít là do chu kỳ đăng kiểm được kéo dài; miễn kiểm định xe mới theo các quy định tại Nghị định 166/2024 và Thông tư 47/2024. Do vậy, thời hạn kiểm định lại của xe thường rơi vào những tháng đầu và cuối năm”- vị đại diện cho hay.

Vẫn nhiều xe “dính” phạt nguội

Ông Nguyễn Chí Linh cho biết thời gian gần đây những lỗi khiến xe không được đăng kiểm như sự sai khác giữa chứng nhận đăng ký xe với phương tiện thực tế khi làm thủ tục kiểm định không nhiều như đầu năm (Tức là lượng xe có biển số vàng nhưng giấy chứng nhận lại thông tin khác).

Mỗi năm vào tháng 7 và tháng 8, các TTĐK lại ít xe đi kiểm định. Ảnh: THY NHUNG

“Người dân đã chủ động đi đổi lại cà vẹt xe (giấy chứng nhận đăng ký xe) nên không còn nhiều xe bị sai lệch thông tin” – ông Linh cho hay.

Thay vào đó, lượng xe bị “dính” phạt nguội lại chiếm số lượng nhiều, mỗi ngày lượng xe này chiếm khoảng 10% trên tổng số xe đến kiểm định.

Ông Linh cũng đưa ra lời khuyên đối với các chủ xe trước khi đi kiểm định cần tra cứu phương tiện vi phạm hành chính trên phần mềm của Cục CSGT: https://tracuu.csgt.vn. Theo ông Linh, từ 1-1-2025, các TTĐK phải thực hiện tra cứu trên cả phần mềm cảnh báo xe cơ giới của Cục Đăng kiểm và phần mềm của Cục CSGT.

Trường hợp Trung tâm tra cứu trên phần mềm cảnh báo xe cơ giới phương tiện có cảnh bảo liên quan đến vi phạm hành chính, TTĐK sẽ yêu cầu chủ phương tiện xuất trình các tài liệu khắc phục vi phạm hoặc đơn vị trích xuất file *.PDF tra cứu trên phần mềm của Cục CSGT về cảnh báo vi phạm đã được cập nhật trạng thái (“Đã xử phạt"). Sau đó, Trung tâm sẽ đưa thông tin khắc phục lên phần mềm cảnh báo xe cơ giới và kiểm định cho phương tiện.

Mỗi chủ xe cần kiểm tra thông tin phạt nguội trước khi đi kiểm định. Ảnh: THY NHUNG

Trường hợp tra cứu trên phần mềm Cục CSGT có cảnh báo vi phạm và trên phần mềm cảnh báo xe cơ giới chưa kịp thời đưa cảnh báo vi phạm, các TTĐK sẽ yêu cầu chủ phương tiện thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính.

“TTĐK chỉ kiểm định cho phương tiện khi các vi phạm trên phần mềm của Cục CSGT đã được cập nhật trạng thái “Đã xử phạt"”- ông Linh nhấn mạnh.

Ông Linh cũng cho biết thêm, các trường hợp cảnh báo vi phạm theo đề nghị của các cơ quan khác trên phần mềm cảnh bảo xe cơ giới, TTĐK yêu cầu chủ phương tiện xuất trình các văn bản khắc phục liên quan đến vi phạm, đưa thông tin khắc phục lên phần mềm Cảnh báo xe cơ giới và kiểm định cho phương tiện.