Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, các hãng hàng không ồ ạt tăng chuyến, giá vé thế nào? 29/12/2025 12:48

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 bất ngờ được kéo dài 4 ngày khiến nhu cầu đi lại, du lịch của người dân tăng mạnh. Bắt nhịp đó, ngành hàng không nhanh chóng tăng chuyến, bổ sung tàu bay và giá vé trên nhiều đường bay đã bắt đầu leo thang.

Tăng chuyến, bổ sung máy bay

Trước nhu cầu đi lại và du lịch gia tăng, các hãng hàng không trong nước đã sớm triển khai nhiều giải pháp tăng cường năng lực khai thác. Không chỉ tăng chuyến, bổ sung máy bay, các hãng còn mở và khôi phục nhiều đường bay nhằm đáp ứng dòng hành khách về quê, du xuân và nghỉ dưỡng đầu năm.

Trong đó, Vietnam Airlines đẩy mạnh tăng chuyến trên loạt đường bay nội địa trọng điểm. Từ ngày 1-1 đến 4-1-2026, hãng khai thác thêm gần 270 chuyến bay, tương ứng khoảng 45.000 chỗ. Hãng tập trung vào các đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCM với Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Huế, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Côn Đảo. Theo đại diện hãng, việc nhanh chóng bổ sung chuyến bay cho thấy sự chủ động về nguồn lực, sẵn sàng phục vụ các đợt cao điểm cuối năm 2025 và đầu năm 2026.

Để thuận tiện, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách chủ động lên kế hoạch sớm, đặt chỗ và mua vé qua website, ứng dụng di động hoặc tại các phòng vé, đại lý chính thức.

Các hãng hàng không đồng loạt tăng chuyến, bổ sung tàu bay để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026. Ảnh: TT.

Các hãng hàng không khác cũng đồng loạt nâng tải cung ứng. Bamboo Airways vừa tiếp nhận thêm một máy bay Airbus A320, dự kiến nâng công suất phục vụ dịp Tết khoảng 16%.

Hãng cũng tăng tần suất và khôi phục các đường bay TP.HCM – Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng. Vietjet bổ sung tàu bay A321neo ACF và lên kế hoạch tiếp nhận thêm máy bay mới. Riêng đường bay đi Côn Đảo, từ giữa tháng 12-2025, hãng tăng gấp đôi số chuyến, khai thác 4 chuyến khứ hồi mỗi ngày từ Hà Nội và TP.HCM.

Trong khi đó, Vietravel Airlines đã bổ sung thêm một máy bay Airbus A320 vào cuối tháng 10-2025. Hãng tăng tần suất lên 6 chuyến/ngày trên trục TP.HCM – Hà Nội, duy trì tối thiểu 2 chuyến/ngày đối với các đường bay TP.HCM, Hà Nội đi Đà Nẵng và TP.HCM đi Phú Quốc (An Giang). Dự báo lượng hành khách trong dịp Tết Nguyên đán 2026 của Vietravel Airlines sẽ tăng khoảng 10–15% so với cùng kỳ.

Khảo sát trên các nền tảng bán vé trực tuyến cho thấy trong giai đoạn cao điểm từ 31-12-2025 đến 4-1-2026, mặt bằng giá vé máy bay nhiều đường bay du lịch tăng rõ rệt. Các chặng từ Hà Nội và TP.HCM đi Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Huế có mức tăng cao nhất.

Hiện nhiều chuyến bay của Vietnam Airlines chặng Hà Nội - Phú Quốc vẫn còn chỗ (ngày 31-12). Giá vé phổ thông một chiều phổ biến ở mức 3,1 đến 5,8 triệu đồng, cao hơn khoảng 20-25% so với ngày thường.

Trên chặng Hà Nội - Phú Quốc ngày 31-12, nhiều chuyến bay vẫn ghi nhận lượng ghế trống khá lớn. Ảnh chụp màn hình.

Ở chiều ngược lại, vé Phú Quốc - Hà Nội của Vietjet ngày 4-1-2026 duy trì quanh mốc 4 triệu đồng một chiều, chưa gồm thuế và phí. Trong khi đó, chặng TP.HCM - Phú Quốc ghi nhận sự phân hóa giá giữa các hãng từ hơn 3,5 triệu đến trên 7 triệu đồng một vé khứ hồi.

Trong ngày 1-1-2026, thị trường vé máy bay trên một số đường bay vẫn ghi nhận mức giá khá dễ chịu. Chặng TP.HCM - Đà Nẵng, Vietnam Airlines mở bán một số chuyến với giá chỉ khoảng 1,3 triệu đồng mỗi chiều (chứa bao gồm thuế phí). Nhiều chuyến bay của Vietravel Airlines và Bamboo Airways có giá chưa tới 1,5 triệu đồng một chiều. Trong khi đó, các hãng khác như Sun PhuQuoc Airways, Vietjet và Vietnam Airlines niêm yết giá cao hơn, dao động từ 1,5 triệu đến trên 2 triệu đồng mỗi chiều.

Cục Hàng không yêu cầu đảm bảo vận tải thông suốt

Nhằm bảo đảm hoạt động vận tải hàng không thông suốt, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) yêu cầu các hãng hàng không chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường, đặc biệt là tình hình đặt chỗ và tiêu thụ vé.

Trên cơ sở đó, các hãng cần linh hoạt điều chỉnh kế hoạch khai thác, tăng chuyến trên những đường bay có nhu cầu cao. Đồng thời, các đơn vị nghiên cứu khai thác thêm các chuyến bay ban đêm phù hợp với điều kiện hạ tầng và bảo đảm an toàn, an ninh.

Cục HKVN đề nghị Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) bố trí đầy đủ lực lượng kiểm soát không lưu, tuân thủ nghiêm các quy trình nghiệp vụ. Công tác bảo đảm kỹ thuật cũng được yêu cầu siết chặt thông qua việc kiểm tra, giám sát hệ thống trang thiết bị phục vụ bay.



Cục Hàng không yêu cầu đảm bảo vận tải thông suốt. Ảnh: TT.

Đối với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cục HKVN yêu cầu xây dựng phương án phục vụ chi tiết, bố trí đầy đủ nhân lực và trang thiết bị. Trọng tâm là tăng cường soi chiếu an ninh, đẩy nhanh quá trình kiểm tra, trả hành lý để hạn chế ùn tắc, đặc biệt tại sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài.

Các cảng hàng không cần rà soát, sắp xếp hợp lý khu vực đón trả khách, bãi đỗ xe chờ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong điều phối giao thông. Cục HKVN cũng nhấn mạnh yêu cầu phối hợp với các cơ quan chức năng phân luồng giao thông hiệu quả, xử lý nghiêm các hành vi xe dù, chèo kéo hành khách hoặc tăng giá trái quy định.