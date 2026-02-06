Bộ Xây dựng trả lời đề xuất điều chỉnh hướng tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam qua Ninh Bình 06/02/2026 13:38

(PLO)- Cử tri tỉnh Ninh Bình kiến nghị dịch chuyển hướng tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam qua phường Trường Thi về phía Tây khoảng 300 m nhằm giảm ảnh hưởng đến các công trình tôn giáo.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình liên quan đến hướng tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn tỉnh này.

Cụ thể, cử tri kiến nghị điều chỉnh hướng tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam đoạn qua phường Trường Thi dịch chuyển về phía Tây khoảng 300 m so với thiết kế ban đầu. Cử tri cho rằng phương án này không ảnh hưởng đến các công trình tôn giáo, chỉ tác động đến khoảng 120 hộ dân trên địa bàn phường Trường Thi.

Về kiến nghị trên, Bộ Xây dựng cho biết đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Thăng Long, chủ đầu tư dự án, làm việc với các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam để phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đường sắt cao tốc Bắc - Nam đang ở giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Ảnh minh họa sử dụng công nghệ AI.

Song song đó, Ban Quản lý dự án Đường sắt đang triển khai các công việc liên quan đến lựa chọn tư vấn cho các gói thầu, gồm tư vấn quản lý dự án, rà phá bom mìn vật nổ, đánh giá tác động môi trường và các nội dung cần thiết khác.

Bộ Xây dựng cũng cho biết nghị quyết của Quốc hội cho phép tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam thành các dự án độc lập. Nguồn vốn thực hiện được bố trí từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án Thăng Long đang tiến hành các bước chuẩn bị đầu tư. Bộ Xây dựng sẽ yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn trong quá trình khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi phải nghiên cứu kỹ địa hình, địa vật tại khu vực dự án đi qua. Mục tiêu là lựa chọn hướng tuyến tối ưu, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống người dân, các khu di tích lịch sử, tâm linh, đồng thời bảo đảm kết nối giao thông khu vực với tuyến đường sắt để khai thác đồng bộ và phát huy hiệu quả đầu tư.

Theo Bộ Xây dựng, việc nghiên cứu kỹ hướng tuyến ngay từ giai đoạn này sẽ góp phần bảo đảm hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án và thúc đẩy phát triển địa phương sau khi tuyến đường sắt đi vào khai thác.

Liên quan đến dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, tại cuộc họp báo Bộ Xây dựng ngày 30-1, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy cho biết Bộ đã lựa chọn một doanh nghiệp châu Âu để lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Doanh nghiệp được chọn là Công ty tư vấn Ineco, doanh nghiệp tư vấn lớn của Tây Ban Nha, quốc gia hiện có chiều dài mạng lưới đường sắt cao tốc đứng thứ hai thế giới.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy, việc thuê tư vấn nước ngoài nhằm đánh giá toàn diện hiệu quả dự án, các vấn đề kỹ thuật, công nghệ cũng như mô hình đầu tư phù hợp. Báo cáo nghiên cứu khả thi là bước bắt buộc, do báo cáo tiền khả thi chưa đủ dữ liệu để phân tích đầy đủ.

“Khi hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi, Bộ Xây dựng mới có cơ sở xác định tổng mức đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội và lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp theo quy định pháp luật và thực tiễn triển khai các dự án tương tự trên thế giới”- Thứ trưởng nói.