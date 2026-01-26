Từ cao tốc đến đường sắt tốc độ cao: Hạ tầng mở đường cho tăng trưởng 26/01/2026 07:47

(PLO)- Tiếp nối những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ trước, với cột mốc khoảng 3.000 km đường bộ cao tốc cùng hàng loạt công trình trọng điểm hoàn thành, đưa vào khai thác, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV) tiếp tục xác định phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là một trong những đột phá chiến lược, với trọng tâm là hạ tầng giao thông đa phương thức.

Theo đó, các trục đường bộ cao tốc quan trọng; các cảng biển cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế; các cảng hàng không lớn; tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; hệ thống đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP.HCM; các tuyến đường sắt kết nối quốc tế sẽ được đầu tư và xây dựng trong thời gian tới.

Nền tảng hiện tại, niềm tin cho tương lai

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết giai đoạn 2021-2025 ghi dấu sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển hạ tầng, nổi bật là hệ thống đường bộ cao tốc. Cách làm mới thể hiện ở việc ưu tiên nguồn lực, rút ngắn thủ tục, tổ chức thi công đồng loạt và gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ dự án.

Trong năm năm, Bộ Xây dựng khởi công 84 dự án và khánh thành 98 dự án giao thông. Riêng năm 2025 có 15 dự án được khởi công và 38 dự án khánh thành, cao gấp bốn lần so với năm 2024. Phần lớn là các dự án đường bộ.

Điểm nhấn lớn nhất là việc hoàn thành khoảng 3.000 km đường cao tốc, cơ bản khép kín tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Lạng Sơn đến Cà Mau trong năm 2025. Cùng với đó, sân bay Long Thành hoàn thành một số gói thầu và đã đón chuyến bay đầu tiên.

Ở lĩnh vực đường sắt, Chính phủ đã tạo nền tảng quan trọng cho nhiệm kỳ tới khi trình và được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sau gần 20 năm nghiên cứu; đồng thời thông qua dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng nhằm tăng năng lực kết nối vận tải hàng hóa quốc tế.

Về hàng hải, Bộ Xây dựng trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn 2021-2030, thúc đẩy đầu tư, nâng cấp các cảng lớn như Cái Mép - Thị Vải, Lạch Huyện, Vân Phong; đồng thời phát triển hạ tầng logistics, tăng cường kết nối giữa hàng hải, đường thủy với đường sắt, đường bộ và hàng không.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, việc điều hành quyết liệt đã tạo bước tiến rõ nét trong tư duy và tổ chức thực hiện. Nhiều dự án vượt tiến độ, tạo khí thế hành động mạnh mẽ, làm thay đổi diện mạo hạ tầng quốc gia.

Thông xe kỹ thuật một đoạn cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: V.LONG

Định hình hạ tầng giao thông trong kỷ nguyên mới

Nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã tạo thế và lực quan trọng, nhất là việc hoàn thiện hệ thống đường bộ hiện đại. Đây là điều kiện để nhiệm kỳ tới tập trung nguồn lực cho đường sắt - phương thức vận tải an toàn, hiệu quả nhưng lâu nay chưa được đầu tư tương xứng do yêu cầu vốn rất lớn.

Đại hội XIV hướng đến việc xác định đầu tư các dự án có tầm vóc chiến lược như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, từng bước thay thế hệ thống đường sắt cũ, lạc hậu. Hai dự án này đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào các ngày 30-11-2024 và 19-2-2025.

Theo Bộ Xây dựng, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dài 1.541 km, tổng mức đầu tư hơn 1,71 triệu tỉ đồng. Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dài 417 km, tổng mức đầu tư 203.231 tỉ đồng.

Riêng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam tạo ra thị trường xây dựng khoảng 33,5 tỉ USD. Tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tạo ra thị trường khoảng 4,4 tỉ USD, đồng thời tạo hàng ngàn việc làm trong quá trình xây dựng và khai thác.

Đáng chú ý, các dự án đường sắt hiện đại nêu trên lần đầu chúng ta triển khai với quy mô lớn nhưng được định hướng đầu tư theo tinh thần “tự lực, tự cường”. Đây là bước đột phá lớn về tư duy để qua đó thúc đẩy công nghiệp đường sắt trong nước, hình thành các doanh nghiệp đủ năng lực tiếp cận, làm chủ công nghệ, từng bước nội địa hóa và hướng tới xuất khẩu.

Bộ Xây dựng cho biết giai đoạn 2021-2025 đã hoàn thành và thông xe 2.025 km, gấp gần hai lần số km cao tốc xây dựng trong 20 năm trước đó. Riêng năm 2025 hoàn thành 1.491 km.

Với tầm vóc và tư duy như vậy, ngay sau khi Quốc hội thông qua chủ trương, Chính phủ và Thủ tướng đã chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ để sớm khởi công dự án. Các công việc gồm giải phóng mặt bằng; lựa chọn tư vấn; rà soát, biên dịch 81 bộ tiêu chuẩn của Trung Quốc và 55 tiêu chuẩn châu Âu; phối hợp ban hành 37 tiêu chuẩn ISO.

Cùng với đó là xây dựng các nghị định theo thẩm quyền; phê duyệt đề án phát triển nguồn nhân lực và công nghiệp đường sắt; làm việc với các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các địa phương đang tập trung giải phóng mặt bằng và xây dựng khu tái định cư.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng đã giao Ban quản lý dự án Thăng Long thay cho Ban quản lý dự án đường sắt thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Về hình thức đầu tư, Quốc hội đã chấp thuận bổ sung các hình thức PPP và đầu tư theo Luật Đầu tư bên cạnh đầu tư công, giao Chính phủ lựa chọn phương án phù hợp. Thủ tướng yêu cầu đến tháng 1-2026 phải dứt khoát lựa chọn hình thức đầu tư để triển khai dự án.

Với tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, dự án thành phần xây dựng tuyến chính dự kiến hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi vào tháng 6-2026, phê duyệt vào tháng 7-2026 và thi công từ cuối năm 2026 đến 2030.

Ngoài ra, nhiệm kỳ tới sẽ đầu tư các tuyến đường sắt kết nối vùng như TP.HCM - Cần Thơ, Biên Hòa - Vũng Tàu, Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng, Hà Nội - Lạng Sơn, Viêng Chăn - Vũng Áng, nhằm giảm áp lực cho đường bộ.

Khi hoàn thành các dự án trên hệ thống đường sắt sẽ phủ sóng từ Bắc tới Nam, kết nối cảng biển, hàng không… Điều mà trước đây chúng ta chưa thể làm được.

Hướng tới 5.000 km đường bộ cao tốc

Bộ Xây dựng cho biết giai đoạn 2021-2025 đã hoàn thành và thông xe 2.025 km, gấp gần hai lần số kilomet cao tốc xây dựng trong 20 năm trước đó. Riêng năm 2025 hoàn thành 1.491 km.

Với kết quả trên, sau Đại hội XIV, ngành xây dựng tự tin hoàn thành mục tiêu 5.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2030. Nhiều dự án sẽ được triển khai và xây dựng như Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên, Bắc Kạn - Cao Bằng, Quy Nhơn - Pleiku, Quảng Ngãi - Kon Tum, Cà Mau - Đất Mũi, cao tốc Bắc - Nam phía tây, các tuyến kết nối ĐBSCL, vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội, vành đai 4 TP.HCM.

Trong các dự án, đáng chú ý là tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, lần đầu đưa cao tốc về điểm cực Nam trên đất liền của Tổ quốc. Tuyến dài khoảng 90 km, quy mô bốn làn xe, dự kiến hoàn thành trước năm 2030.

Bên cạnh đó là tuyến Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang, dài khoảng 305 km, quy mô bốn làn xe. Tuyến cao tốc này sẽ tháo gỡ nút thắt giao thông cho khu vực Tây Bắc, nâng cao năng lực kết nối cho Điện Biên, Sơn La.

Các tuyến vành đai đô thị, nhất là vành đai 4 TP.HCM dài hơn 207 km, cũng được xác định là dự án chiến lược, kết nối liên vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên, đồng thời tạo thêm hướng kết nối với sân bay Long Thành.

Việc vượt chỉ tiêu xây dựng đường bộ cao tốc nhiệm kỳ vừa qua tạo khí thế và niềm tin cho nhiệm kỳ tới. Ảnh: V.LONG

Phát triển các cảng biển trung chuyển quốc tế

Bên cạnh đường bộ và đường sắt, các cảng biển chiến lược như Lạch Huyện, Cái Mép - Thị Vải, Cần Giờ, Liên Chiểu, Hòn Khoai, Nam Đồ Sơn, Vân Phong, Trần Đề cũng sẽ được triển khai mạnh mẽ trong thời gian tới.

Trong đó, cảng tổng hợp Hòn Khoai được xây dựng trên đảo, có một bến tàu dài 1 km, công suất 20 triệu tấn/năm, tiếp nhận tàu đến 250.000 DWT. Cảng được kỳ vọng trở thành cửa ngõ xuất nhập khẩu của ĐBSCL.

Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có quy mô khoảng 571 ha, tổng vốn đầu tư hơn 50.000 tỉ đồng, tiếp nhận tàu container đến 250.000 tấn, công suất dự kiến đạt 16,9 triệu TEU vào năm 2045.

Song song đó là hoàn thiện các dự án sân bay như Long Thành, Gia Bình, nâng cấp Nội Bài, Phú Quốc…

Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục đóng vai trò kiến tạo, đồng hành, bảo đảm điều kiện thuận lợi để các dự án triển khai đồng bộ, hiệu quả, đúng tiến độ.

“Mục tiêu là đạt 5.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2030, hoàn thành tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, phát triển các cảng biển, cảng hàng không lớn và từng bước triển khai đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới” - ông Trần Hồng Minh nhấn mạnh.

Theo ông Trần Hồng Minh, những kết quả đạt được là nền tảng quan trọng cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới, góp phần tăng trưởng kinh tế cả nước trên 8% trong năm 2025 và hướng tới tăng trưởng hai con số trong các năm tiếp theo. Riêng ngành xây dựng đạt trên 9%, đóng góp khoảng 1,96 điểm % vào tăng trưởng GDP.

Ông PHAN CÔNG BẰNG, Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị (MAUR): Gỡ điểm nghẽn, tạo dư địa bứt phá Năm 2026 được xác định là giai đoạn bản lề của hệ thống metro TP.HCM. Trong bối cảnh không gian phát triển được mở rộng sau sắp xếp địa giới, metro được định vị là hạ tầng khung, tổ chức không gian đô thị, kết nối trung tâm với các khu vực động lực và đô thị vệ tinh. Trên cơ sở Nghị quyết 260/2025/QH15 (sửa đổi Nghị quyết 98/2023/QH150), nhiều điểm nghẽn thể chế được tháo gỡ. Phát triển metro gắn chặt với mô hình TOD, kết nối giao thông công cộng - đất đai - tài chính đô thị - tổ chức không gian sống. Điểm then chốt là TP được giữ lại 100% nguồn thu từ khai thác quỹ đất tại các khu vực TOD để tái đầu tư cho hạ tầng. Đây là nền tảng để TP.HCM phát triển đồng bộ, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tới. PGS-TS NGÔ TRÍ LONG, chuyên gia kinh tế: Mở đường để mở năng suất, việc làm, mở không gian phát triển Đại hội XIV tiếp tục đặt phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là một trong các đột phá chiến lược. Trong đó, giao thông được coi là “mũi nhọn” do tác động lan tỏa trực tiếp đến chi phí, năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia. Điểm mới đáng chú ý là tư duy giao thông đa phương thức. Không chỉ thêm kilomet đường bộ, mà phát triển đồng thời cảng biển cửa ngõ, sân bay, đường sắt đô thị, các tuyến đường sắt kết nối quốc tế. Đặc biệt là đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và các trục logistics chiến lược. Nếu coi các đột phá chiến lược là “bộ máy tăng trưởng” thì giao thông là hệ mạch giúp vốn, lao động, công nghệ và hàng hóa lưu chuyển nhanh hơn, rẻ hơn, an toàn hơn. Thực tiễn cho thấy mỗi khi một tuyến cao tốc, cây cầu lớn, cảng biển hay nhà ga được đưa vào sử dụng, dòng dịch chuyển đầu tư thường diễn ra ngay sau đó. Khu công nghiệp mở rộng, đô thị vệ tinh hình thành, dịch vụ logistics và thương mại phát triển theo, giao thông sẽ tạo ra kỳ vọng thị trường, yếu tố quan trọng kéo theo dòng vốn tư nhân. Trong nhiệm kỳ tới, các dự án vốn lớn như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và các tuyến đường sắt chiến lược được kỳ vọng tạo cú hích kép. Thứ nhất, kích hoạt thị trường công nghiệp - xây dựng quy mô lớn. Theo thông tin công bố, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam mở ra cơ hội lớn cho công nghiệp hỗ trợ. Nếu chính sách nội địa hóa được thiết kế hợp lý, dự án không chỉ “chi tiền mua thiết bị” mà còn tạo đơn hàng cho cơ khí, vật liệu, điện - điều khiển, xây lắp, tư vấn, đào tạo trong nhiều năm. Thứ hai, tạo việc làm theo chuỗi. Với tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, dự án có thể tạo thị trường xây dựng khoảng 4,4-4,5 tỉ USD và khoảng 90.000 việc làm trong giai đoạn xây dựng, kèm việc làm dài hạn khi vận hành. Kỹ sư cầu đường TRẦN VĂN TƯỜNG: Tiếp nối thành tựu, khơi thông điểm nghẽn TP.HCM đã xác lập rõ lộ trình, mục tiêu và nguồn lực cho nhiều công trình giao thông quy mô lớn. Tư duy quy hoạch đang chuyển từ ngắn hạn sang dài hạn, từ xử lý tình huống sang kiến tạo cấu trúc phát triển. Giao thông trở thành công cụ dẫn dắt đầu tư, tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng đa phương thức, nâng cao năng lực cạnh tranh. Để tạo lan tỏa mạnh, TP cần ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai, hoàn thiện mạng lưới kết nối liền mạch giữa các loại hình vận tải. Đồng thời, chủ động thu hút đầu tư cho các dự án động lực như đường sắt đô thị, đường trên cao, các trục chiến lược. Cùng với đó là tháo gỡ thủ tục, áp dụng cơ chế ưu đãi, chia sẻ rủi ro, tạo môi trường đầu tư minh bạch. TP cũng cần khai thác hiệu quả quỹ đất gắn với giao thông để tái đầu tư hạ tầng theo định hướng giao thông công cộng.