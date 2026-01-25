Đồng Nai làm đường trên cao 13 km xuyên rừng Mã Đà 25/01/2026 15:00

(PLO)- Dự án xây dựng đường giao thông kết nối từ Vành đai 4 TP.HCM đến cầu Mã Đà nối Bình Phước cũ dài 13 km, đoạn xuyên rừng Mã Đà sẽ làm đường treo cao.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản chấp thuận nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TP.HCM theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tăng cường kết nối giữa tỉnh Đồng Nai với TP.HCM và khu vực Tây Nguyên, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Do đó, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận giao Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh tiếp tục nghiên cứu, đề xuất dự án theo phương thức PPP.

13 km đường đoạn qua khu vực rừng Mã Đà sẽ được làm trên cao. Ảnh: XH

Dự án có 2 thành phần. Trong đó thành phần 1 sẽ đầu tư xây dựng cầu cạn (đường trên cao) qua Khu bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai (hay còn gọi rừng Mã Đà) với chiều dài khoảng 13 km; đầu tư theo phương thức PPP.

Còn dự án thành phần 2 sẽ đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu cạn Khu bảo tồn Thiên nhiên đến đường Vành đai 4 TP.HCM chiều dài khoảng 31,5 km; đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công.

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư được tách thành dự án độc lập, đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài chính chủ trì thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án, tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định pháp luật về PPP.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai khảo sát dự án xây dựng cầu Mã Đà và đường kết nối đến Vành đai 4 TP.HCM. Ảnh: VŨ HỘI.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh tiếp nhận toàn bộ hồ sơ dự án đang được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh nghiên cứu, hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất và các chi phí đã thực hiện.

Dự án đường kết nối từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 TP.HCM là dự án quan trọng của tỉnh Đồng Nai vì đây cũng là tuyến đường khi hình thành sẽ kết nối trực tiếp khu vực Bình Phước cũ với Đồng Nai cũ theo tuyến đường ĐT 753, qua cầu Mã Đà rồi kết nối các tuyến đường ĐT 761 (xuyên rừng Mã Đà) và ĐT 768, kết nối với đường Vành đai 4 TP.HCM.

Hiện dự án cầu Mã Đà (bắc qua sông Mã Đà) đã được động thổ và xây dựng với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, chiều dài cầu hơn 210 m, vận tốc thiết kế 80 km/h.