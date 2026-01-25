2 dự án giao thông quan trọng ở Khánh Hòa chậm tiến độ 25/01/2026 17:31

(PLO)- Hai dự án giao thông được kỳ vọng góp phần kết nối vùng và phát triển hệ thống logictis ở Khánh Hòa đang bị chậm tiến độ.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa (BQL) vừa có báo cáo tình hình triển khai các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đường nối từ quốc lộ 1 đến Cảng biển tổng hợp Cà Ná phải xin gia hạn tiến độ. Ảnh: H.H

Theo báo cáo, có hai dự án giao thông trọng điểm hiện đang chậm tiến độ. Dự án thứ nhất là đường nối cao tốc Bắc - Nam với Cảng biển tổng hợp Cà Ná. Đây là tuyến đường nhằm phát huy hiệu quả hệ thống logictis và cảng biển góp phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển.

Dự án gồm hai dự án thành phần. Dự án thành phần 1 đoạn nối đường cao tốc Bắc Nam đoạn tuyến Cam Lâm – Vĩnh Hảo với quốc lộ 1 đã hoàn thành. Riêng dự án thành phần 2 dài hơn 12 km từ quốc lộ 1 đến Cảng biển tổng hợp Cà Ná chỉ mới triển khai thi công đào, đắp nền đường, hệ thống thoát nước ngang.

BQL cho biết dự án được khởi công vào tháng 5-2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 11-2025. Tuy nhiên, dự án vướng giải phóng mặt bằng đối với hai hộ dân tại nút giao quốc lộ 1 và 320 ngôi mộ. Những vướng mắc trên vừa được giải quyết nên dự án bị chậm tiến độ.

Tuyến đường kết nối cao tốc Bắc - Nam và Cảng biển tổng hợp Cà Ná kỳ vọng cho việc phát triển kinh tế biển bền vững ở Khánh Hòa. Ảnh: H.H

BQL đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2026.

Dự án giao thông thứ 2 bị chậm tiến độ là đường nối từ thị trấn Tân Sơn cũ (nay là xã Ninh Sơn) đến ngã tư Tà Năng (xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng). Đây là dự án được kỳ vọng kết nối giao thông liên vùng Nam Trung Bộ với Nam Tây Nguyên, thúc đẩy phát triển du lịch và giao thương hàng hóa.

Tuyến đường kết nối Khánh Hòa và Lâm Đồng đang chậm tiến độ vì địa chất yếu. Ảnh: BQL

Tuyến đường này dài hơn 63 km đã có hơn 22 km được đưa vào hoạt động. 41 km còn lại thuộc dự án thành phần 2 đường từ xã Ma Nới đi ngã tư Tà Năng có tổng mức đầu tư gần 1.120 tỉ đồng. BQL cho biết tiến độ thi công dự án này đang chậm do sai khác địa chất nền đường đào so với hồ sơ thiết kế, một số đoạn đất rất yếu, sạt trượt cục bộ.

Bên cạnh đó, tuyến mới có địa hình phức tạp. Mặc khác, diễn biến mưa lũ bất thường trong thời gian qua khiến việc sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng tới tiến độ. Đồng thời, đoạn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn còn 300 m chưa đền bù xong mặt bằng.

Chủ đầu tư đang chỉ đạo các đơn vị thi công tăng cường máy móc, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung thông toàn tuyến để không ảnh hưởng đến công tác vận chuyển vật liệu thi công, hoàn thành trải thảm. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương sớm giải quyết công tác giải phóng mặt bằng để có mặt bằng hoàn thành công trình.