2 dự án giao thông quan trọng ở Khánh Hòa chậm tiến độ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa (BQL) vừa có báo cáo tình hình triển khai các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Theo báo cáo, có hai dự án giao thông trọng điểm hiện đang chậm tiến độ. Dự án thứ nhất là đường nối cao tốc Bắc - Nam với Cảng biển tổng hợp Cà Ná. Đây là tuyến đường nhằm phát huy hiệu quả hệ thống logictis và cảng biển góp phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển.
Dự án gồm hai dự án thành phần. Dự án thành phần 1 đoạn nối đường cao tốc Bắc Nam đoạn tuyến Cam Lâm – Vĩnh Hảo với quốc lộ 1 đã hoàn thành. Riêng dự án thành phần 2 dài hơn 12 km từ quốc lộ 1 đến Cảng biển tổng hợp Cà Ná chỉ mới triển khai thi công đào, đắp nền đường, hệ thống thoát nước ngang.
BQL cho biết dự án được khởi công vào tháng 5-2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 11-2025. Tuy nhiên, dự án vướng giải phóng mặt bằng đối với hai hộ dân tại nút giao quốc lộ 1 và 320 ngôi mộ. Những vướng mắc trên vừa được giải quyết nên dự án bị chậm tiến độ.
BQL đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2026.
Dự án giao thông thứ 2 bị chậm tiến độ là đường nối từ thị trấn Tân Sơn cũ (nay là xã Ninh Sơn) đến ngã tư Tà Năng (xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng). Đây là dự án được kỳ vọng kết nối giao thông liên vùng Nam Trung Bộ với Nam Tây Nguyên, thúc đẩy phát triển du lịch và giao thương hàng hóa.
Tuyến đường này dài hơn 63 km đã có hơn 22 km được đưa vào hoạt động. 41 km còn lại thuộc dự án thành phần 2 đường từ xã Ma Nới đi ngã tư Tà Năng có tổng mức đầu tư gần 1.120 tỉ đồng. BQL cho biết tiến độ thi công dự án này đang chậm do sai khác địa chất nền đường đào so với hồ sơ thiết kế, một số đoạn đất rất yếu, sạt trượt cục bộ.
Bên cạnh đó, tuyến mới có địa hình phức tạp. Mặc khác, diễn biến mưa lũ bất thường trong thời gian qua khiến việc sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng tới tiến độ. Đồng thời, đoạn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn còn 300 m chưa đền bù xong mặt bằng.
Chủ đầu tư đang chỉ đạo các đơn vị thi công tăng cường máy móc, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung thông toàn tuyến để không ảnh hưởng đến công tác vận chuyển vật liệu thi công, hoàn thành trải thảm. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương sớm giải quyết công tác giải phóng mặt bằng để có mặt bằng hoàn thành công trình.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết ngoài các dự án nối tiếp trong năm 2025, cơ quan này đang chuẩn bị thực hiện sáu dự án giao thông quan trọng khác trên địa bàn tỉnh.
Trong đó, có hai dự án phục vụ cho dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2. Một là dự án mở rộng tuyến đường ven biển từ Cảng biển tổng hợp Cà Ná đến Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Tuyến đường dài 25 km, tổng mức đầu tư 750 tỉ đồng.
Hai là dự án mở rộng tuyến đường ven biển từ quốc lộ 1 tới nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Tuyến đường có chiều dài 56 km, tổng mức đầu tư 1.000 tỉ đồng.
Đây là hai tuyến đường nằm trong kết luận của Tổng Bí Thư Tô Lâm tại chuyến thăm và làm việc với tỉnh Ninh Thuận cũ nhằm kết nối giao thông hành lang ven biển phục vụ công tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân số 1 và 2; mở rộng quỹ đất cho đầu tư sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương có tuyến đường đi qua.
Bốn dự án khác gồm: Dự án hạ tầng giao thông liên kết vùng kết nối từ Cảng biển tổng hợp Cà Ná lên các tỉnh khu vực Nam Tây Nguyên; Dự án tuyến đường ven biển nối Cam Ranh đi Nam Khánh Hòa; Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp các đoạn tuyến còn lại của Quốc lộ 27 đoạn qua địa bàn xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa.