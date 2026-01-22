Khánh Hòa sẽ thanh tra việc quản lý khai thác khoáng sản tại 19 doanh nghiệp 22/01/2026 16:11

(PLO)- Thanh tra tỉnh Khánh Hòa sẽ thanh tra việc chấp hành các quy định về giấy phép khai thác và đất đai, công tác quản lý khai thác, thực hiện nghĩa vụ tài chính tại bốn sở và 19 doanh nghiệp.

Ngày 22-1-2026, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định về việc thanh tra chuyên đề công tác quản lý, cấp phép, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Một điểm khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo quyết định, Thanh tra tỉnh sẽ thanh tra việc chấp hành các quy định về giấy phép khai thác và đất đai, công tác quản lý khai thác, thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách.

Đồng thời, thanh tra việc ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường và thực hiện đóng cửa mỏ đối với các mỏ đã hết hạn giấy phép trong thời kỳ từ ngày 1-1-2020 đến ngày 30-11-2025, trường hợp cần thiết có thể xem xét nội dung khác có liên quan đến trước hoặc sau thời kỳ trên.

Đối tượng thanh tra là Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Tài chính, Thuế và UBND các xã phường cùng với 19 doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Đoàn thanh tra gồm 11 thành viên do Trưởng phòng Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra làm Trưởng đoàn. Thời gian thanh tra là 45 ngày.