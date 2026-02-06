Rực rỡ sắc màu hội xuân tại xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM 06/02/2026 13:54

(PLO)- Khối giáo viên mầm non xã Tân Vĩnh Lộc đã tích cực hưởng ứng, trồng 500 chậu hoa hướng dương góp phần làm đẹp không gian hội xuân.

Ngày 6-2, UBND xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM tổ chức khai mạc hội xuân xã Tân Vĩnh Lộc năm 2026.

Hội xuân xã Tân Vĩnh Lộc với sự chung tay của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn. Ảnh: NV

Bà Hồ Ngọc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc chia sẻ, hội xuân được tổ chức trong không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng quang vinh – mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Đây là kết quả của sự chung tay, đồng lòng của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn xã.

Các ấp trang trí hội xuân tại xã Tân Vĩnh Lộc. Ảnh: NV

Từ khâu lên ý tưởng, thiết kế, bố trí các tiểu cảnh xuân rực rỡ sắc màu, đến việc tổ chức các chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, tất cả đều thể hiện tinh thần gắn kết, trách nhiệm và niềm tự hào đối với quê hương Tân Vĩnh Lộc.

Các đơn vị bố trí các tiểu cảnh xuân rực rỡ sắc màu. Ảnh: NV

Đặc biệt, khối giáo viên mầm non xã Tân Vĩnh Lộc đã tích cực hưởng ứng, trồng 500 chậu hoa hướng dương góp phần làm đẹp không gian hội xuân, lan tỏa hình ảnh tươi mới, tràn đầy sức sống và niềm tin vào năm mới.

Khối giáo viên mầm non xã Tân Vĩnh Lộc đã tích cực hưởng ứng, trồng 500 chậu hoa hướng dương. Ảnh: TV

Bên cạnh đó, hội xuân còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Xã còn kết hợp chăm lo Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia yêu thương, để mùa Xuân đến với mọi nhà.

Hội xuân còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Ảnh: TV

"Hội xuân 2026 không chỉ là ngày hội vui xuân, đón Tết, mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị và người dân xã Tân Vĩnh Lộc, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng văn minh, nghĩa tình và phát triển"- bà Hồ Ngọc Hiếu nói.