Tổ 16, ấp 19 xã Tân Vĩnh Lộc hân hoan trong ngày khánh thành bê tông hóa tuyến hẻm 19/09/2025 09:39

(PLO)- Một tuyến hẻm mới được hoàn thành, mang lại niềm vui lớn cho người dân tổ 16, ấp 19, xã Tân Vĩnh Lộc. Công trình tuy nhỏ về quy mô nhưng là biểu tượng đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, sự gắn bó giữa chính quyền, mặt trận và nhân dân.

Dọc tuyến hẻm, hàng chục lá cờ đỏ sao vàng tung bay, tạo nên không khí trang trọng và khẳng định tinh thần yêu nước, khát vọng đổi mới cùng sự đồng lòng của bà con địa phương.

Theo Ban vận động ấp 19, việc bê tông hóa tuyến hẻm này là kết quả từ nhiều yếu tố: sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của chính quyền; công tác vận động bền bỉ của Mặt trận; và trên hết là sự chung tay, góp sức của nhân dân – từ những khối bê tông đầu tiên đến khi hoàn thiện công trình.

Một người dân chia sẻ: “Con hẻm nhỏ nay đã sáng – xanh – sạch – đẹp. Không chỉ thay đổi lối đi, mà còn thay đổi tinh thần sống của bà con nơi đây.”

Buổi lễ khánh thành được tổ chức trang trọng, ấm áp với sự tham dự của lãnh đạo xã và đông đảo bà con nhân dân. Trong đó có đồng chí Nguyễn Thành Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; đồng chí Trần Văn Bụp – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, cùng các ban ngành, đoàn thể và đơn vị thi công.

Công trình còn là món quà ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2-9, đồng thời thể hiện sinh động phương châm: “Nhân dân làm chủ – Nhân dân cùng làm – Nhân dân thụ hưởng.”

Việc khánh thành tuyến hẻm tổ 16, ấp 19 xã Tân Vĩnh Lộc đã mang lại diện mạo mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và gắn kết cộng đồng, khẳng định sức mạnh của sự đồng lòng trong xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.