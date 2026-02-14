Bác sĩ Trọng Hưng theo đuổi can thiệp ít xâm lấn điều trị u tuyến giáp 14/02/2026 09:12

(PLO)- Trong hơn một thập kỷ làm việc trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh và can thiệp, bác sĩ Lê Lý Trọng Hưng lựa chọn một hướng đi khá đặc thù: điều trị các bệnh lý tuyến giáp, gan và vú bằng các kỹ thuật ít xâm lấn, trong đó nổi bật là đốt sóng cao tần (RFA) u tuyến giáp.

Tốt nghiệp bác sĩ y đa khoa tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM), bác sĩ Hưng theo đuổi chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh, lĩnh vực đòi hỏi nền tảng vững chắc về giải phẫu, sinh lý và khả năng phối hợp chặt chẽ giữa chẩn đoán và điều trị.

Trong quá trình công tác, anh liên tục tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu tại nhiều bệnh viện tuyến cuối và tham gia các khóa học tập trung vào can thiệp bằng năng lượng nhiệt (RFA), laser, cũng như phẫu thuật nội soi gan - mật.

Bác sĩ Lê Lý Trọng Hưng có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh và can thiệp ít xâm lấn.

Giai đoạn làm việc tại Chuyên Khoa Siêu âm ung Bướu – Siêu âm can thiệp, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM được xem là bước ngoặt nghề nghiệp của bác sĩ Hưng. Tại đây, anh tiếp xúc thường xuyên với bệnh nhân u bướu, trong đó nhiều người mang tâm lý e ngại phẫu thuật vì sợ sẹo, biến chứng hoặc phải dùng thuốc nội tiết kéo dài. Những trăn trở này khiến anh quan tâm nhiều hơn đến các phương pháp điều trị bảo tồn.

Đốt sóng cao tần (Radiofrequency Ablation – RFA) u tuyến giáp là một trong những kỹ thuật như vậy. Phương pháp này sử dụng năng lượng nhiệt để phá hủy khối u lành tính dưới hướng dẫn của siêu âm, không cần phẫu thuật mở. Theo các nghiên cứu y khoa, RFA có thể làm giảm đáng kể thể tích nhân giáp, cải thiện triệu chứng chèn ép và thẩm mỹ, đồng thời giúp bệnh nhân bảo tồn chức năng tuyến giáp trong nhiều trường hợp phù hợp chỉ định.

Đốt sóng cao tần (RFA) u tuyến giáp là một trong những kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn được bác sĩ Hưng theo đuổi trong thực hành lâm sàng.

Bác sĩ Hưng cho biết, không phải mọi u tuyến giáp đều có thể áp dụng RFA. Việc đánh giá bản chất nhân giáp, vị trí, kích thước và nguy cơ ác tính là yếu tố bắt buộc trước khi can thiệp.

“Can thiệp ít xâm lấn không có nghĩa là làm nhẹ tay về mặt chuyên môn. Ngược lại, bác sĩ phải kiểm soát rất chặt chẽ chẩn đoán, chỉ định và theo dõi lâu dài cho người bệnh”, bác sĩ Hưng chia sẻ.

Hiện nay, bác sĩ Lê Lý Trọng Hưng đang công tác tại Viện Giáp - Vú - Gan mang tên anh tại TP.HCM, tiếp tục theo đuổi công việc trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh và can thiệp. Ngoài điều trị u tuyến giáp bằng RFA, anh còn tham gia các kỹ thuật can thiệp khác như siêu âm can thiệp và ứng dụng laser trong điều trị một số bệnh lý chọn lọc.

Trong bối cảnh y học ngày càng hướng đến các phương pháp điều trị cá thể hóa, ít xâm lấn và bảo tồn chức năng cơ quan, con đường mà bác sĩ Hưng theo đuổi phản ánh một xu hướng rõ ràng: lấy lợi ích lâu dài của người bệnh làm trung tâm, thay vì chỉ tập trung vào kỹ thuật hay danh tiếng cá nhân.