Samsung Galaxy S26 có mấy màu, mua ở đâu uy tín, chính hãng? 26/02/2026 11:12

(PLO)- Samsung Galaxy S26 có mấy màu là câu hỏi được nhiều người quan tâm khi mẫu flagship mới của Samsung ra mắt. Cạnh thiết kế và cấu hình, màu sắc cũng là yếu tố ảnh hưởng lớn đến quyết định chọn mua của người dùng. Để biết chi tiết các phiên bản màu và địa chỉ mua uy tín, hãy tiếp tục theo dõi nội dung bài viết bên dưới.

Tổng hợp các phiên bản màu

Samsung Galaxy S26 Series có mấy màu hiện đang thu hút nhiều sự quan tâm khi hãng giới thiệu 4 tùy chọn màu gồm Đen, Trắng, Xanh Sky Blue và Tím Cobalt. Qua đó, người dùng có các lựa chọn màu đáp ứng sở thích thẩm mỹ khi dùng S26 Ultra và S26+, S26 thường cho các nhu cầu khác nhau.

Phiên bản màu Đen Classic

Samsung Galaxy S26 phiên bản màu Đen mang đến cảm giác cao cấp và lịch lãm, phù hợp với hầu hết đối tượng người dùng. Gam màu đen luôn được xem là lựa chọn an toàn vì không lỗi thời, ít lộ vết trầy xước và dấu vân tay khi dùng hằng ngày.

Màu Đen tạo cảm giác sang trọng.

Bên cạnh đó, màu Đen Classic cũng rất dễ kết hợp với các loại phụ kiện như ốp lưng trong suốt, ốp da hay bao da. Với những người yêu thích sự đơn giản, bền dáng theo thời gian và không muốn quá nổi bật, Samsung Galaxy S26 màu Đen là lựa chọn tối ưu.

Phiên bản màu Xanh Sky Blue

Nếu người dùng đang muốn tìm kiếm một luồng gió mới mẻ thì phiên bản màu Xanh Sky Blue chính là câu trả lời. Gam màu này trên S26 được lấy cảm hứng từ bầu trời tự do, mang lại cảm giác năng động, thanh khiết và tràn đầy năng lượng tích cực mỗi khi nhìn vào.

So với các thế hệ trước, sắc xanh trên Galaxy S26 năm nay có phần thanh thoát hơn đủ để khiến máy trở nên nổi bật giữa đám đông. Đồng thời, sản phẩm này cũng là một lựa chọn dành cho ai yêu sự đổi mới và muốn thể hiện cái tôi đầy sức sống.

Phiên bản màu Tím Cobalt

Gam màu Tím Cobalt sẽ gợi mở một tinh thần sáng tạo đầy táo bạo, cũng như làm nổi bật khí chất, giúp người dùng có thể định hình phong cách riêng khác biệt. Samsung đã khéo léo khi xử lý bề mặt để màu có độ sâu ấn tượng, vừa huyền bí vừa cao cấp.

Sắc Tím có chiều sâu, tạo nét khác biệt.

Màu Tím Cobalt cũng sẽ giúp điện thoại Samsung Galaxy S26 trông nổi bật hơn trong môi trường ánh sáng khác nhau. Đồng thời, phiên bản màu này cũng dễ thu hút sự chú ý từ mọi ánh nhìn khi người dùng sử dụng S26 ở nơi đông người bởi sắc tím huyền bí hiếm có.

Phiên bản màu Trắng Classic

Màu Trắng luôn có một sức hút cực riêng biệt nhờ vẻ ngoài tinh khôi, tối giản nhưng chưa bao giờ lỗi mốt. Trên Samsung Galaxy S26, sắc trắng còn được thể hiện một cách thuần khiết, gợi nhắc đến sự sang trọng của những món đồ gốm cao cấp.

Phiên bản này mang lại cảm giác máy mỏng nhẹ và thanh lịch hơn, cực kỳ phù hợp với những người ưa chuộng phong cách thiết kế Minimalism (tối giản). Màu trắng dễ kết hợp đa dạng phong cách trang phục, từ môi trường văn phòng đến khi xuống phố. Màu trắng cũng dễ kết hợp với loạt kiểu ốp độc đáo, tôn lên cá tính người dùng.

Mua Samsung Galaxy S26 ở đâu chính hãng?

CellphoneS là địa chỉ mua Samsung Galaxy S26 uy tín, chính hãng được nhiều khách hàng tin chọn nhờ hệ thống cửa hàng phủ rộng toàn quốc. Khi mua Galaxy S26 series, khách hàng được cam kết sản phẩm chính hãng và chính sách bảo hành đầy đủ.

Ngoài voucher dành riêng cho thành viên Smember và S-EDU, CellphoneS còn triển khai ưu đãi hấp dẫn với chương trình thu cũ lên đời, trợ giá lên đến 1 triệu đồng. Khách hàng có thể đến cửa hàng CellphoneS trên toàn quốc để trải nghiệm S26 series tại quầy, đội ngũ nhân viên luôn sẵn sàng và nhiệt tình giải đáp mọi thắc mắc.

Samsung Galaxy S26 có mấy màu và mua ở đâu đã được giải đáp chi tiết ở bài viết trên. Với bảng màu thời thượng cùng các tính năng AI đột phá, đây là một trong những mẫu flagship đáng sở hữu vào năm nay. Khách hàng hãy chọn mua từ cửa hàng uy tín nhằm đảm bảo quyền lợi và tận hưởng chính sách bảo hành chính hãng.