Xe5s.VN: Web mua bán phụ tùng ô tô hiển thị thông số độ ồn lốp (dB) 03/02/2026 17:38

(PLO)- Mua lốp xe ô tô: Khó nhất không phải giá, mà là độ êm, và Xe5s.VN đang giải đúng điểm này

Khi mua phụ tùng ô tô, người dùng Việt vẫn có xu hướng lựa chọn theo cảm tính, thường ưu tiên so sánh giá, thương hiệu. Nhưng với lốp xe – thứ ảnh hưởng trực tiếp tới cảm giác lái và cảm giác của người ngồi trong xe – điều khiến nhiều người băn khoăn nhất lại là: lốp có ồn không? có êm không?

Trước đây, câu trả lời thường dựa vào cảm tính: “lốp này nổi tiếng êm”, “lốp này hãng xịn chạy ngon”… Người bán hầu hết cứ giới thiệu thương hiệu lớn là ngon là êm. Vậy nên có rất nhiều lựa chọn sai, người dùng cần lốp êm nhưng lại không mua được lốp êm.

Và chính vì vậy, việc một website bán phụ tùng công khai thông số độ ồn lốp (dB) trở thành một bước tiến rất đáng giá.

Xe5s.VN đang làm điều đó theo hướng “có chuẩn” với thông số độ ồn được thông tin đến người mua dựa trên tiêu chuẩn châu Âu.

Thông số độ ồn lốp (dB) là gì và vì sao đáng quan tâm khi chọn lốp?

Độ ồn xe ô tô là yếu tố rất quan trọng và nhận được nhiều sự quan tâm từ người dùng, hầu hết tài xế đều muốn cải thiện độ ồn trên xe của mình. Rất nhiều tài xế đã làm cách âm xe nhưng không cải thiện được nhiều. Bên cạnh đó có 1 giải pháp tốt hơn, ít tác động nhiều đến khung gầm, sàn xe đó là thay lốp xe có độ ồn thấp.

Tại website mua bán phụ tùng ô tô Xe5s.vn, mỗi lốp xe sẽ có thông số độ ồn bằng decibel (dB), giúp người mua so sánh nhanh giữa các mẫu lốp.

Hiểu đơn giản:

● dB càng thấp → lốp càng “êm” hơn về mặt tiếng ồn.

● Chênh lệch vài dB nghe có vẻ nhỏ, nhưng trong cảm nhận thực tế có thể tạo khác biệt rõ ràng, nhất là khi đi xa.

Điểm hay của việc hiển thị dB là: bạn không phải tin lời quảng cáo “êm/không êm” nữa. Bạn có số liệu theo tiêu chuẩn châu Âu để so sánh.

Xe5s.VN hiển thị độ ồn trên mỗi lốp xe được đăng bán

Chọn lốp êm hơn theo số liệu, không theo “truyền miệng”

Tại mục bán lốp xe ô tô trên xe5s.vn, bạn có thể tìm theo size lốp (ví dụ 225/55R18 hoặc 235/50R19…) hoặc tìm theo mẫu xe của bạn.

Bạn xem danh sách lốp xe và xem độ ồn (dB) các lốp xe.

Bạn chỉ cần nhìn thông số dB để biết mẫu nào ít ồn hơn 1 cách chính xác. Xe dùng lốp có độ ồn thấp giúp đỡ ù, đỡ mệt, đỡ say xe.

Điểm khó khi mua lốp là một size có thể có hàng chục lựa chọn. Việc có thông số độ ồn giúp việc lọc danh sách nhanh hơn rất nhiều.

Tìm đúng lốp theo xe – giảm sai sót khi mua lốp xe

Xe5s.VN được giới thiệu có hệ thống tra cứu phụ tùng theo xe: người dùng nhập hãng xe, dòng xe… để tìm nhanh hơn.

Khi kết hợp tra cứu theo xe + lọc theo độ ồn dB, trải nghiệm mua lốp sẽ “đỡ rủi ro” hơn rất nhiều.

Vì sao “độ ồn” lại quan trọng khi chọn mua lốp?

1 chuyến đi đường dài 200km, 300km sẽ thoải mái hơn nhiều cho cả tài xế lẫn người nhà ngồi trong xe nếu chiếc xe của bạn được trang bị 1 loại lốp êm ái, độ ồn thấp. Hơn là chuyến đi dài 5,6 tiếng đồng hồ mà phải nghe tiếng lốp rào rào cứ liên tục. Website mua bán phụ tùng ô tô đầu tiên tại Việt Nam

Trên truyền thông, Xe5s.VN được mô tả là một nền tảng mua bán ô tô, nổi bật là mua bán phụ tùng xe và dịch vụ ô tô, kèm hệ thống tra cứu phụ tùng theo xe để người dùng tìm đúng món đồ phù hợp.

Đặc biệt hơn, khi ra mắt tính năng độ ồn lốp xe (dB), bạn có thể nhanh chóng tìm được loại lốp xe độ ồn thấp phù hợp cho xe của minh.