So sánh Samsung S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max: Đâu là lựa chọn xứng tiền năm 2026? 11/03/2026 10:32

(PLO)- So sánh Galaxy S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max không còn đơn giản là chọn hệ điều hành yêu thích, mà là bài toán cân đối giữa hiệu năng thô, hệ sinh thái AI và nhu cầu sử dụng thực tế hàng ngày.

Bảng thông số kỹ thuật Samsung S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max

Dưới đây là bảng so sánh thông số kỹ thuật giữa Samsung S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max, bạn có thể tham khảo nhanh:

Tiêu chí

Samsung Galaxy S26 Ultra

iPhone 17 Pro Max

Màn hình

6.9" Dynamic AMOLED 2X

6.9" Super Retina XDR OLED

Độ phân giải

3120 × 1440 (Quad HD+)

2868 × 1320

Tần số quét

120Hz

120Hz ProMotion

Độ sáng tối đa

2600 nits

3000 nits

Chip xử lý

Snapdragon 8 Elite Gen 5

A19 Pro

Bộ nhớ trong

256GB / 512GB / 1TB

256GB / 512GB / 1TB / 2TB

Camera sau

200MP + 50MP + 50MP + 10MP

3 camera 48MP

Zoom quang

3x, 5x (tối ưu 10x)

8x tetraprism

Zoom số

100x

40x

Camera trước

12MP

18MP Center Stage

Video tối đa

8K 30fps

4K Dolby Vision 120fps

Pin

5000 mAh

~5000 mAh

Sạc nhanh

25W – 60W

25W – 40W

Trọng lượng

214 g

231 g

Kích thước

163.6 × 78.1 × 7.9 mm

163.4 × 78.0 × 8.75 mm

Cập nhật phần mềm

Bảo mật đến 02/2033

Cập nhật iOS dài hạn



So sánh Samsung S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max chi tiết

Dưới đây là phân tích từng khía cạnh quan trọng nhất giúp bạn hiểu rõ hơn về hai sản phẩm.

Thiết kế

Samsung Galaxy S26 Ultra giữ thiết kế vuông vức đặc trưng, mỏng chỉ 7,9 mm với khung Armor Aluminum và bút S Pen tích hợp. Trọng lượng của máy khoảng 214 g nên nhẹ hơn đối thủ.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max chuyển sang cụm camera dải ngang, dùng khung nhôm tản nhiệt nguyên khối; máy dày khoảng 8,8 mm và nặng gần 233 g do bổ sung hệ thống tản nhiệt buồng hơi cho chip A19 Pro.

Màn hình

Cả hai đều trang bị màn hình 6,9 inch với tần số quét 120Hz và đạt độ sáng 2.600 nits, đủ để hiển thị sắc nét dưới nắng gắt ngoài trời. iPhone 17 Pro Max cải thiện lớp phủ chống chói và thu nhỏ Dynamic Island, nhưng vẫn giữ thiết kế đục lỗ thay vì UDC. Với người dùng xem nội dung nhiều hoặc đọc tài liệu, màn hình tràn viền không khuyết điểm của S26 Ultra tạo ra trải nghiệm trực quan hơn.

Hiệu năng

Samsung Galaxy S26 Ultra trang bị chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 đạt khoảng 11.738 điểm đa nhân trên Geekbench 6, cho khả năng xử lý tác vụ nặng và đa nhiệm rất tốt. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max dùng Apple A19 Pro đạt khoảng 9.831 điểm đa nhân nhưng mạnh hơn ở hiệu năng đơn nhân, giúp chơi game và xử lý đồ họa phản hồi nhanh.

Camera

Samsung Galaxy S26 Ultra sở hữu camera 200MP và zoom quang 10x, cho ảnh rất chi tiết, crop vẫn sắc nét; Nightography Pro kết hợp AI giúp chụp đêm sáng rõ và giảm nhiễu. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max dùng ba camera 48MP đồng nhất, chuyển góc quay mượt khi quay ProRes; zoom quang 8x đủ dùng và Cinematic Mode 2.0 vẫn mạnh về quay video.

Pin và sạc

Samsung Galaxy S26 Ultra trang bị viên pin 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 60W, có thể nạp khoảng 75% trong 30 phút và cho thời gian sử dụng hơn 31 giờ trong điều kiện thông thường. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max cũng sở hữu pin khoảng 5.000 mAh lớn nhất trên iPhone hỗ trợ sạc nhanh 40W và MagSafe 2.0; dù sạc chậm hơn, nhưng nhờ iOS 26 tối ưu năng lượng tốt nên máy vẫn có thể dùng tới hai ngày với nhu cầu nhẹ.

Vậy nên mua Samsung S26 Ultra hay iPhone 17 Pro Max?

Samsung S26 Ultra phù hợp với người cần đa nhiệm mạnh, chụp ảnh zoom xa, làm việc với S Pen và sạc nhanh; trong khi iPhone 17 Pro Max là lựa chọn lý tưởng cho người dùng gắn bó hệ sinh thái Apple, ưu tiên quay video chuyên nghiệp và hiệu năng ổn định khi gaming.

Để được tư vấn và đặt mua chính hãng với ưu đãi, thu cũ đổi mới, người dùng có thể liên hệ Di Động Việt qua hotline 1800.6018 hoặc truy cập didongviet.vn.