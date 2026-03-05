Review các mẫu review điện thoại 5G chất lượng, bán chạy 05/03/2026 14:04

(PLO)- Sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng 5G cùng nhu cầu giải trí, làm việc trực tuyến liên tục đã khiến thị trường smartphone trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Với ngoại hình ấn tượng, cùng nhiều tính năng hữu ích, những mẫu máy này đáp ứng tiêu chí của nhiều người. Dưới đây review điện thoại 5G chất lượng cho người dùng tham khảo.

Tại sao nên mua điện thoại 5G?

Việc nâng cấp lên điện thoại 5G là một xu hướng mới hiện nay. Trong nhiều bài review điện thoại 5G, tốc độ kết nối luôn là điểm cộng lớn khi 5G cho khả năng tải phim, cập nhật ứng dụng hay xem video 4K gần như không độ trễ.

5G cho tốc độ nhanh và độ trễ thấp.

Sự phát triển của 5G giúp nhiều công nghệ số thế hệ mới hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài ra, mạng 5G có độ trễ thấp, nghĩa là thời gian phản hồi giữa thiết bị và mạng giảm đáng kể. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các trải nghiệm, như chơi game trực tuyến và điều khiển thiết bị từ xa.

Review điện thoại 5G đáng mua hiện nay

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều mẫu điện thoại khác nhau, từ các thương hiệu lớn như Samsung, Xiaomi, Oppo, cho đến các thương hiệu mới nổi. Dưới đây là một số gợi ý về các mẫu điện thoại 5G đáng mua:

Điện thoại 5G Samsung

Samsung là một trong những hãng tiên phong phổ cập 5G trên cả phân khúc cao cấp lẫn tầm trung. Trong nhiều bài review điện thoại 5G Samsung, các dòng Galaxy luôn được đánh giá cao về màn hình và hiệu năng.

● Samsung Galaxy S23 Ultra: Mẫu flagship nổi bật với cảm biến ảnh 200MP, màn hình Dynamic AMOLED 2X. Ngoài ra, máy còn có tần số quét 120Hz và vi xử lý Snapdragon 8 Gen 2 cho hiệu năng mạnh mẽ.

● Samsung Galaxy S23/S23+: Máy nổi bật với chip Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy và camera sau 50MP. Cùng với đó là pin 4.700 mAh, kháng nước IP68 và hỗ trợ 5G.

● Samsung Galaxy A54: Mẫu smartphone tầm trung nổi bật với màn hình Super AMOLED 120Hz, pin 5.000mAh và camera chính 50MP.

Điện thoại 5G Xiaomi

Xiaomi ghi điểm trong nhiều bài review điện thoại 5G giá tốt nhờ cấu hình cao trong tầm giá. Các mẫu điện thoại Xiaomi 5G nổi bật bao gồm:

● Xiaomi 13 Pro: Mẫu flagship tích hợp hệ thống camera hợp tác Leica, màn hình AMOLED hỗ trợ tần số quét 120Hz và bộ xử lý Snapdragon 8 Gen 2.

● Xiaomi Redmi Note 12 Pro+: Điện thoại tầm trung với chip Dimensity 1080 mạnh mẽ, camera 200MP, sạc nhanh 120W, và màn hình AMOLED 120Hz.

● Xiaomi Poco X5 Pro: Mẫu smartphone sử dụng vi xử lý Snapdragon 778G, kết hợp màn hình AMOLED 120Hz và camera độ phân giải 108MP.

Xiaomi 13 Pro hỗ trợ kết nối 5G tốc độ cao.

Điện thoại iPhone 5G đáng mua

Apple bắt đầu hỗ trợ 5G từ dòng iPhone 12 và đến nay đã hoàn thiện mạnh mẽ về hiệu năng lẫn kết nối. Khi tìm review điện thoại 5G iPhone, người dùng thường quan tâm đến độ ổn định sóng và khả năng tối ưu phần mềm.

● iPhone 16 Pro Max: Máy sử dụng chip A18 Pro, sở hữu màn hình 6.9 inch 120Hz, cụm camera 48MP ba ống kính zoom 5x và pin khoảng 4.676mAh.

● iPhone 17 Pro: Máy trang bị chip A19 Pro, màn hình 6.3 inch 120Hz, RAM 12GB, camera 48MP nâng cấp và hỗ trợ 5G.

● iPhone 17 Pro Max: Máy dùng chip A19 Pro, có màn hình 6.9 inch 120Hz, cụm camera Pro 48MP ba ống kính và pin khoảng 4.832mAh.

Mua điện thoại 5G ở đâu giá tốt?

Quý khách nên ưu tiên lựa chọn hệ thống bán lẻ uy tín để đảm bảo sản phẩm chính hãng và mức giá minh bạch. CellphoneS là địa chỉ được nhiều người dùng tin tưởng khi mua điện thoại 5G nhờ giá bán cạnh tranh và liên tục cập nhật model mới.

Khi mua sắm tại đây, người dùng được hưởng bảo hành chính hãng, hỗ trợ trả góp linh hoạt. Mạng lưới cửa hàng rộng khắp giúp việc đến xem và trải nghiệm sản phẩm trở nên thuận tiện hơn. Nhân viên tư vấn cũng hỗ trợ lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu sử dụng và mức chi dự kiến.

Thị trường smartphone 5G đang ngày càng đa dạng ở mọi phân khúc giá, từ tầm trung đến cao cấp. Việc xác định rõ nhu cầu sử dụng và ngân sách sẽ giúp chọn được thiết bị phù hợp trong thời gian dài. Hy vọng bài viết review điện thoại 5G này sẽ mang đến cái nhìn tổng quan và hữu ích cho người dùng.