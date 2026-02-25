Cuộc so kè bất phân thắng bại: Tai nghe JBL vs Tai nghe Samsung 25/02/2026 15:44

(PLO)- Tai nghe JBL và tai nghe Samsung hiện là hai "ông lớn" thống trị thị trường tai nghe True Wireless (TWS). Tuy nhiên, mỗi hãng lại đi theo một triết lý riêng về âm thanh và trải nghiệm người dùng. Việc hiểu rõ đặc điểm của từng phân khúc sẽ giúp bạn chọn được sản phẩm ưng ý nhất.

Tai nghe JBL và Samsung - Cuộc đua công nghệ, bứt phá mọi giới hạn âm thanh

Đa số các mẫu tai nghe JBL và tai nghe Samsung hiện nay đều sở hữu công nghệ ấn tượng. Tuy nhiên, sự khác biệt về tinh chỉnh âm thanh, thiết kế và kết nối tạo nên màn so kè đầy hấp dẫn giữa hai thương hiệu.

Khác biệt trong từng dải âm giữa hai tai nghe

Đa số các dòng JBL từ phổ thông (Tune) đến cao cấp (Tour) đều sở hữu công nghệ JBL Pure Bass Sound. Dải trầm (Bass) được đánh rất lực, chắc và sâu, cực kỳ phù hợp với các dòng nhạc sôi động như EDM, Hip-hop, Rock. Dải Mid và Treble ở mức ổn định, đủ chi tiết để nghe nhạc Pop.

Được tinh chỉnh bởi các kỹ sư AKG, tai nghe Samsung hướng đến sự cân bằng, trong trẻo. Đặc biệt trên các dòng tai nghe cao cấp như Buds2 Pro hay Buds3 Pro, hệ thống loa kép (Woofer và Tweeter) giúp tách bạch nhạc cụ và giọng hát rõ ràng, mang lại âm trường rộng rãi, phù hợp với người nghe tạp hoặc thích nhạc Acoustic, Vocal.

Nhìn chung, tai nghe JBL phù hợp với người ưu tiên bass mạnh, sôi động trong từng giai điệu, đặc biệt khi nghe nhạc EDM hay Dance. Trong khi đó, tai nghe Samsung hướng đến trải nghiệm đa dụng hơn với âm trường rộng và khả năng tái tạo âm thanh chi tiết, cân bằng ở nhiều thể loại khác nhau.

Công nghệ chống ồn (ANC) và kết nối

Cả hai thương hiệu đều trang bị những công nghệ tiên tiến nhất, nhưng có sự phân hóa rõ nét. Các model đầu bảng như JBL Tour Pro 2/3 hay Samsung Galaxy Buds3 Pro đều đạt mức chống ồn chủ động (ANC) ấn tượng. Thiết bị có khả năng triệt tiêu tạp âm lên đến hơn 40dB và hỗ trợ Bluetooth 5.3 mới nhất giúp giảm độ trễ tối đa.

Về hệ sinh thái, Samsung Buds hoạt động tốt nhất khi ở trong hệ sinh thái Galaxy, hỗ trợ chuyển đổi nhanh, âm thanh vòm 360 độ và Codec 24-bit. Trong khi đó, JBL có tính tương thích cao và đồng đều trên cả Android lẫn iOS thông qua ứng dụng JBL Headphones cực kỳ trực quan.

So sánh thiết kế tai nghe JBL và tai nghe Samsung

Tai nghe JBL cung cấp rất nhiều kiểu dáng từ dạng hạt đậu, có cuống (stem-design) đến các dòng thể thao có móc vành tai (Reflect). Hộp sạc thường được hoàn thiện nhám, cứng cáp, chịu va đập tốt, hướng đến sự tiện lợi và tính thực dụng cho người dùng.

Hai dòng sản phẩm có sự khác biệt trong từng đường nét.

Bên cạnh đó, tai nghe Samsung chú trọng vào cảm giác đeo nhẹ nhàng với thiết kế công thái học bo cong mềm mại nhằm tăng độ ôm tai. Từ thế hệ Buds3 Pro, hãng đã chuyển sang ngôn ngữ thiết kế mới với "Blade Lights" hiện đại, thời thượng và nắp hộp trong suốt sang trọng.

Thời lượng pin giữa tai nghe JBL và tai nghe Samsung

Thông số pin sẽ thay đổi tùy theo việc người dùng có bật ANC hay không. Nhiều dòng trung cấp của JBL có thể đạt mức 10 giờ trên tai nghe và thêm 30 giờ với hộp sạc, tổng cộng lên đến 40 giờ. Thời lượng pin ổn định giúp tai nghe JBL phù hợp với người dùng cần thiết bị bền bỉ cho hoạt động thể thao hay di chuyển cả ngày dài.

So sánh thời lượng pin giữa hai tai nghe khi sử dụng thực tế.

Do thiết kế ưu tiên sự nhỏ gọn, pin của Samsung thường dao động từ 5 đến 8 giờ trên tai nghe và tổng khoảng 25 đến 30 giờ kèm hộp sạc. Tuy nhiên, Samsung bù đắp bằng khả năng sạc không dây tiện lợi trên hầu hết các model, vẫn đảm bảo trải nghiệm ổn định cho nhu cầu hằng ngày.

Nên mua tai nghe JBL và tai nghe Samsung chính hãng ở đâu?

Khi chọn mua tai nghe JBL và tai nghe Samsung chính hãng tại CellphoneS, khách hàng sẽ có trải nghiệm mua sắm rõ ràng và yên tâm ngay từ khâu tư vấn. Sản phẩm có nguồn gốc minh bạch, bảo hành điện tử kích hoạt nhanh và chính sách đổi trả cụ thể.

Giá bán được cập nhật minh bạch theo từng thời điểm, đi kèm nhiều chương trình ưu đãi thực tế. Hệ thống cửa hàng phủ rộng giúp việc mua trực tiếp hoặc nhận máy nhanh chóng trở nên thuận tiện hơn.

Cuộc so kè giữa tai nghe JBL và tai nghe Samsung cho thấy mỗi thương hiệu đều theo đuổi triết lý âm thanh và thiết kế riêng. Một bên nổi bật với bass mạnh, pin bền bỉ và khả năng tương thích rộng; bên còn lại ghi điểm nhờ âm thanh tinh tế, thiết kế thời thượng và hệ sinh thái Galaxy tối ưu. Cả hai đều đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng.