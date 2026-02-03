Quảng Cáo ATA: Đơn vị thi công backdrop chuyên nghiệp, uy tín tại TP.HCM 03/02/2026 15:37

(PLO)- Trong bất kỳ sự kiện nào, từ hội nghị khách hàng, lễ khai trương đến tiệc tất niên doanh nghiệp - một tấm backdrop chỉn chu chính là "bộ mặt" khẳng định quy mô và sự chuyên nghiệp của đơn vị tổ chức.

Quảng Cáo ATA tự hào là đối tác chiến lược, chuyên cung cấp giải pháp thiết kế và thi công backdrop trọn gói tại TP.HCM, giúp thương hiệu của bạn tỏa sáng rực rỡ dưới mọi ánh đèn sân khấu.

Tầm quan trọng của việc thi công backdrop trong các sự kiện

Nhiều người lầm tưởng backdrop chỉ là phông nền chụp ảnh. Thực tế, trong chiến lược quảng bá hình ảnh, việc sở hữu một backdrop chất lượng mang lại những giá trị vượt trội:

- Truyền tải thông điệp cốt lõi: Backdrop giúp khách mời nắm bắt ngay chủ đề sự kiện và thông điệp mà doanh nghiệp muốn gửi gắm.

- Tăng nhận diện thương hiệu: Sự xuất hiện của Logo và màu sắc thương hiệu trên backdrop xuất hiện trong mọi khung hình check-in sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

- Tạo không gian chuyên nghiệp: Một khu vực chụp ảnh (photobooth) được thi công tỉ mỉ sẽ nâng tầm đẳng cấp cho sự kiện, tạo sự hào hứng cho khách mời tham dự.

Các hạng mục thi công backdrop phổ biến tại Quảng Cáo ATA

Tùy vào tính chất sự kiện và ngân sách, chúng tôi cung cấp đa dạng lựa chọn về chất liệu để tối ưu hóa hiệu quả cho quý khách hàng:

1. Thi công backdrop bạt Hiflex (Khung sắt)

Đây là giải pháp "quốc dân" nhờ tính kinh tế và thời gian triển khai thần tốc.

- Đặc điểm: Bạt Hiflex chống xuyên sáng được căng phẳng trên khung sắt vuông chắc chắn.

- Phù hợp: Các sự kiện ngoài trời, lễ khởi công, hoặc các chương trình ngắn hạn cần tiết kiệm chi phí.

2. Backdrop Formex cán PP (Chất lượng cao)

Nếu bạn yêu cầu sự tinh tế và độ mịn tuyệt đối cho các tấm hình chụp cận cảnh, đây là lựa chọn hàng đầu.

- Đặc điểm: Hình ảnh được in trên giấy PP sắc nét, sau đó cán lên tấm Formex cứng cáp. Bề mặt không bị bóng loáng, cực kỳ "ăn ảnh" dưới đèn Flash.

- Phù hợp: Workshop, lễ ký kết, tiệc cưới cao cấp hoặc gian hàng triển lãm.

3. Backdrop hiệu ứng 3D và phụ kiện nghệ thuật

Dành cho những sự kiện đòi hỏi sự sáng tạo và khác biệt hoàn toàn.

- Đặc điểm: Kết hợp chữ nổi Mica, đèn LED, hoa tươi, vải lụa hoặc các vật liệu cắt laser định hình.

- Phù hợp: Lễ trao giải, sự kiện ra mắt mỹ phẩm, thời trang.

Tại sao nên chọn dịch vụ thi công backdrop tại Quảng Cáo ATA?

Tại TP.HCM, Quảng Cáo ATA khẳng định vị thế nhờ sự kết hợp giữa tư duy thẩm mỹ và kỹ thuật thi công điêu luyện.

Đội ngũ giàu kinh nghiệm và sáng tạo

Với hơn 10 năm trong ngành, chúng tôi hiểu rõ các quy chuẩn về kích thước, màu sắc và góc độ ánh sáng để tư vấn cho bạn phương án tối ưu nhất, tránh những sai sót không đáng có khi lên hình.

Hệ thống máy in hiện đại

ATA đầu tư dàn máy in kỹ thuật số khổ lớn thế hệ mới, đảm bảo mực in tươi sáng, bền màu và đúng chuẩn mã màu CMYK của bộ nhận diện thương hiệu khách hàng.

Cam kết tiến độ "Thần tốc"

Chúng tôi hiểu rằng sự kiện không thể chờ đợi. Quy trình thi công tại ATA được tối ưu hóa để đảm bảo lắp đặt hoàn thiện trước giờ G, hỗ trợ tháo dỡ nhanh chóng và bàn giao mặt bằng gọn gàng sau sự kiện.

Chi phí cạnh tranh – Giá gốc tại xưởng

Nhờ sở hữu xưởng sản xuất trực tiếp tại TP.HCM, không qua trung gian, Quảng Cáo ATA cam kết mang đến báo giá thi công backdrop sự kiện cạnh tranh nhất thị trường với chất lượng vượt trội.

Đừng để một tấm backdrop sơ sài làm giảm đi giá trị thương hiệu của bạn. Hãy để Quảng Cáo ATA giúp bạn tạo nên những dấu ấn khó phai trong lòng khách hàng. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn nhé!