THB Việt Nam - Nhà phân phối dụng cụ thủy lực cho gara, xưởng cơ khí và công trình lớn uy tín 11/03/2026 09:00

(PLO)- Đối với các gara ô tô, xưởng cơ khí hay đơn vị thi công công trình, dụng cụ thủy lực là thiết bị không thể thiếu trong nhiều công việc như nâng hạ, ép, cắt hay tháo lắp chi tiết.

Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả và độ an toàn khi sử dụng, việc lựa chọn thiết bị chính hãng từ nhà cung cấp uy tín là yếu tố rất quan trọng. Với hành trình 14 năm kinh nghiệm, THB Việt Nam đã trở thành địa chỉ uy tín cung cấp đa dạng dụng cụ thủy lực chính hãng, góp phần nâng cao hiệu suất làm việc và đảm bảo chất lượng thi công.

THB Việt Nam - Nhà phân phối dụng cụ thủy lực uy tín trên toàn quốc

Thành lập từ năm 2012, Công ty Cổ phần Công nghệ THB Việt Nam đã từng bước phát triển và khẳng định vị thế trong lĩnh vực cung cấp thiết bị đo lường, thiết bị thí nghiệm, dụng cụ cầm tay, máy móc công nghiệp,...Trải qua 14 năm hoạt động, doanh nghiệp không ngừng mở rộng danh mục dụng cụ thủy lực và nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng được uy tín vững chắc trên thị trường. Nhờ đó, THB Việt Nam đơn vị được nhiều doanh nghiệp, nhà xưởng và kỹ thuật viên trên cả nước tin tưởng lựa chọn khi tìm kiếm các dòng dụng cụ thủy lực chính hãng.

THB Việt Nam phân phối đa dạng dòng dụng cụ thủy lực.

THB Việt Nam cung cấp đa dạng các dòng dụng cụ thủy lực chính hãng từ nhiều thương hiệu uy tín như TLP, Zupper, Hewlee,... Các sản phẩm đều có đầy đủ chứng từ CO, CQ và đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.

Khách hàng mua dụng cụ thủy lực tại THB Việt Nam được hưởng nhiều chính sách giá cạnh tranh cùng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng tư vấn thiết bị phù hợp với từng nhu cầu công việc.

Ngoài ra, công ty còn áp dụng chính sách bảo hành minh bạch theo đúng quy định từ nhà sản xuất. Dịch vụ giao hàng nhanh trên toàn quốc cũng như miễn phí vận chuyển với đơn hàng trên 1 triệu trong bán kính dưới 5km tại Hà Nội, Hồ Chí Minh. Điều này giúp doanh nghiệp và kỹ thuật viên yên tâm khi lựa chọn thiết bị cho công việc lâu dài.

Các dòng dụng cụ thủy lực đang được phân phối tại THB Việt Nam

THB Việt Nam hiện phân phối nhiều dòng dụng cụ thủy lực phục vụ ngành cơ khí và sửa chữa công nghiệp. Các thiết bị được lựa chọn từ thương hiệu uy tín nhằm đảm bảo hiệu suất làm việc và độ bền lâu dài.

Kích thủy lực

Kích thủy lực là một trong những thiết bị được sử dụng phổ biến tại các gara ô tô, xưởng sửa chữa và công trình. Nhờ khả năng tạo lực nâng lớn bằng hệ thống thủy lực, thiết bị giúp nâng hạ các vật nặng như ô tô, máy móc hay kết cấu công trình một cách nhanh chóng và an toàn.

Kích thủy lực nâng hạ nhanh, độ bền cao.

Các dòng kích thủy lực tại THB Việt Nam có nhiều mức tải trọng khác nhau, từ vài tấn đến hàng chục tấn, phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng. Bên cạnh đó, sản phẩm còn được thiết kế chắc chắn, dễ thao tác, giúp người dùng nâng cao hiệu quả công việc và đảm bảo độ an toàn trong quá trình vận hành.

Máy uốn thủy lực

Máy uốn thủy lực cũng là một trong những dòng thiết bị được THB Việt Nam phân phối và được nhiều đơn vị cơ khí, thi công lắp đặt lựa chọn. Thiết bị này được sử dụng phổ biến trong các công việc uốn ống thép, ống inox, ống kim loại hoặc thanh kim loại với độ chính xác cao, phục vụ cho việc thi công hệ thống đường ống, kết cấu kim loại hay các hạng mục cơ khí kỹ thuật.

Các dòng máy uốn thủy lực tại THB Việt Nam được thiết kế chắc chắn, ứng dụng cơ chế tạo lực bằng thủy lực giúp tạo ra lực uốn mạnh và ổn định. Nhờ đó, thiết bị có thể uốn ống nhanh chóng mà vẫn đảm bảo độ cong đồng đều, hạn chế tình trạng biến dạng hoặc móp méo vật liệu trong quá trình gia công.

Các dòng dụng cụ thủy lực khác

Ngoài các thiết bị trên, THB Việt Nam còn phân phối nhiều dụng cụ thủy lực khác phục vụ ngành cơ khí và sửa chữa. Các sản phẩm đa dạng về chủng loại và mức lực làm việc.

● Máy đột lỗ thủy lực

● Máy cắt sắt thủy lực

● Cảo thủy lực

● Kìm bấm cos thủy lực

● Kìm cắt cáp thủy lực

● Bơm thủy lực

● Máy gia công thanh cái

● Máy tách mặt bích

Các thiết bị đều được cam kết chính hãng và có độ bền cao. Nhờ đó, khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng.