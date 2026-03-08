Tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ và chuyển đổi số 08/03/2026 10:36

(PLO)- Sự kiện Lady Forward nhằm tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trong lĩnh vực blockchain, công nghệ và chuyển đổi số.

Ngày 6-3, tại TP.HCM, Bitget Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM (DXC), Chi hội Blockchain TP.HCM (HBA) và GO3 Hub tổ chức sự kiện Lady Forward.

Chương trình nhằm tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trong lĩnh vực blockchain, công nghệ và chuyển đổi số.

Sự kiện thu hút hơn 200 nhà sáng lập, chuyên gia công nghệ, nhà đầu tư và những người có ảnh hưởng trong cộng đồng Web3 tham gia nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

Đại diện Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM nhấn mạnh phụ nữ ngày nay không chỉ là người tham gia mà còn là những nhà lãnh đạo đang góp phần định hình tương lai số.

Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, sự tham gia của phụ nữ đóng vai trò quan trọng để xây dựng hệ sinh thái công nghệ bền vững.

Các diễn giả trao đổi tại phiên thảo luận chuyên đề. Ảnh: TT.

Theo bà Đào Linh Trang, Trưởng ban Đối ngoại Chi hội Blockchain TP.HCM, khi nhắc đến công nghệ số, tài sản số hay crypto, mọi người thường nghĩ đó là lĩnh vực dành cho phái nam. Đây là rào cản khá lớn đối với chị em phụ nữ.

"Với tư cách một người làm trong lĩnh vực này, tôi cho rằng đây là cơ hội lẫn thách thức để phái nữ vượt qua định kiến xã hội, phát triển năng lực trong ngành công nghệ", bà Trang chia sẻ.

Thực tế tại Việt Nam, phụ nữ chỉ chiếm khoảng 37% nguồn nhân lực ngành khoa học công nghệ và từ 25% đến 37% trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Tỉ lệ này còn khiêm tốn hơn ở các vị trí lãnh đạo có thẩm quyền ra quyết định. Mặc dù có nhiều hoạt động dành cho phái nữ nhưng họ vẫn gặp nhiều cản trở khi bước vào ngành có tốc độ phát triển mạnh mẽ và giao thoa quốc tế cao như blockchain.

Tại phiên thảo luận chuyên đề, các nữ lãnh đạo và doanh nhân công nghệ đã chia sẻ góc nhìn về cơ hội trong lĩnh vực Web3.

Các diễn giả nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo môi trường công bằng để phụ nữ đóng góp vào nền kinh tế số.

Bên cạnh nội dung chuyên môn, Lady Forward mang đến nhiều trải nghiệm như sơn móng nghệ thuật, photobooth và hoạt động Interactive Wall – #WriteYourOwnRules.

Tại đây, khách mời cùng "gạch bỏ" những định kiến mà phụ nữ thường đối mặt trong đời sống và công việc, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ, tài chính.

Dịp này, Bitget cũng giới thiệu mô hình Universal Exchange (UEX), nền tảng kết hợp công cụ on-chain với hệ thống giao dịch truyền thống, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) giúp tối ưu hóa chiến lược đầu tư.

Đại diện đơn vị này cho biết đang tích cực làm việc với các cơ quan quản lý trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị thí điểm cấp phép cho các sàn giao dịch tài sản số.

Trả lời phỏng vấn báo chí, CEO của Bitget nói: "Việc thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ và tài chính là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của chúng tôi.

Ngành blockchain được xây dựng dựa trên các giá trị minh bạch, phi tập trung và quyền tiếp cận mở, vì vậy sự tham gia của phụ nữ không chỉ là vấn đề bình đẳng mà còn là yếu tố cần thiết để hệ sinh thái phát triển bền vững".

Bà Gracy Chen khẳng định thành công trong ngành công nghệ cần được đánh giá dựa trên năng lực và kết quả, thay vì giới tính hay định kiến xã hội. "Tôi trở thành CEO của Bitget không phải vì tôi là phụ nữ, mà vì tôi mang lại kết quả cho công ty", bà Gracy Chen nói.

Thông qua sáng kiến Blockchain4Her trị giá 10 triệu USD, đơn vị này đang hướng tới mục tiêu thúc đẩy giáo dục blockchain, đào tạo kỹ năng và hỗ trợ các nhà sáng lập nữ tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái Web3 toàn cầu.

Các chương trình này tập trung vào đào tạo kỹ năng, kết nối cộng đồng và hỗ trợ các nhà sáng lập nữ trong lĩnh vực công nghệ.