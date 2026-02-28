Cận cảnh camera Samsung Galaxy S26 Ultra: Nâng cấp toàn diện 28/02/2026 08:57

(PLO)- Camera Samsung Galaxy S26 Ultra đang thu hút sự chú ý khi hàng loạt nâng cấp về cảm biến, AI và khả năng quay 8K được hé lộ trên các kênh công nghệ. Hệ thống ống kính cải tiến đi kèm bộ xử lý mới giúp tối ưu chất lượng ảnh lẫn video.

Bài viết sau sẽ phân tích những thay đổi đáng chú ý và lý do model này được đánh giá cao.

Các nâng cấp nổi bật trên camera Samsung Galaxy S26 Ultra

Nhiều người bắt đầu quan tâm liệu các thay đổi trên camera Samsung Galaxy S26 có thực sự tạo khác biệt trong thực tế. Phần dưới đây sẽ phân tích cụ thể từng yếu tố để làm rõ những điểm nổi bật trên hệ thống camera của model này.

Khẩu độ lớn 200MP và zoom quang 10x ấn tượng

Camera Samsung Galaxy S26 Ultra được xây dựng trên cảm biến chính 200MP khẩu độ F1.4, giúp thu sáng cao hơn so với thế hệ trước. Khẩu độ lớn hơn cho phép ánh sáng đi vào cảm biến trên S26 Ultra nhiều hơn ngay từ lúc bấm máy. Nhờ vậy, ảnh chụp có độ chi tiết tốt trong điều kiện thiếu sáng.

Ống kính 200MP sáng hơn cùng zoom quang 10x.

Hệ thống còn tích hợp ống kính tele 50MP khẩu độ F2.9 với mức cải thiện ánh sáng khoảng 37%. Cụm tele kép 3x và 5x phối hợp để mang đến mức zoom lên 10x, giúp hình ảnh vẫn rõ ở tiêu cự xa. Nhờ dựa trên dữ liệu quang học thay vì chỉ phóng đại kỹ thuật số, ảnh chụp ở khoảng cách xa vẫn giữ rõ nét.

Công nghệ Nightography mới cùng khả năng quay 8K

Camera Samsung Galaxy S26 Ultra được nâng cấp Nightography dựa trên khẩu độ mở rộng kết hợp cùng bộ xử lý AP thế hệ mới. Hệ thống có thể nhận diện bối cảnh theo thời gian thực để phân bổ mức giảm nhiễu. Nhờ sự phối hợp này, ảnh chụp ban đêm giữ được nhiều chi tiết hơn và hạn chế tình trạng bệt màu.

Về quay video S26 phiên bản Ultra này còn hỗ trợ quay video với độ phân giải 8K ở mức 30FPS. Công nghệ APV đóng vai trò tối ưu dữ liệu, giúp video duy trì độ sắc nét khi biên tập nhiều lần. Đồng thời, vi xử lý mới hỗ trợ quản lý lượng dữ liệu lớn hiệu quả hơn, góp phần kiểm soát nhiệt độ khi quay trong thời gian dài.

Công nghệ AI hỗ trợ chụp ảnh và làm nội dung

Camera Samsung Galaxy S26 Ultra tích hợp Autoframing, cho phép căn chỉnh khung hình 4K dựa trên dữ liệu từ cảm biến 8K kết hợp AI. Khi chủ thể thay đổi vị trí, hệ thống tự động điều chỉnh bố cục mà vẫn duy trì độ phân giải phù hợp. Cách xử lý này giúp video ổn định về mặt khung hình và hạn chế giảm chi tiết khi quay.

AI thông minh nâng tầm selfie và sáng tạo nội dung.

Song song đó, Object Aware Engine đảm nhiệm vai trò nhận diện và phân tích chủ thể theo thời gian thực. Công nghệ này giúp hỗ trợ lấy nét chuẩn xác hơn, đồng thời cải thiện việc tách nền trong cả ảnh tĩnh lẫn video. Nhờ vậy, hình ảnh giữ được độ tự nhiên, tránh cảm giác bị xử lý quá đà bởi thuật toán.

Ở mặt trước, camera 12MP khẩu độ F2.2 đi kèm AI ISP nâng cấp nhằm tối ưu ánh sáng và sắc độ da. Thay vì làm mịn đồng loạt, hệ thống đánh giá cấu trúc khuôn mặt để điều chỉnh hợp với điều kiện môi trường. Kết hợp Object Aware Engine, hiệu ứng chân dung có chiều sâu hơn và vẫn giữ được kết cấu da chân thực.

