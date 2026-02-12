Thẻ tín dụng VietinBank JCB, lựa chọn lý tưởng cho lối sống toàn cầu 12/02/2026 16:36

(PLO)- Trong thời đại mua sắm không biên giới, thẻ tín dụng quốc tế đã trở thành “trợ thủ” tài chính thiết yếu, đặc biệt với những ai thường xuyên chi tiêu, công tác hoặc du lịch tại khu vực Châu Á.

Bên cạnh Visa hay Mastercard, thẻ JCB đang ngày càng chiếm ưu thế nhờ mạng lưới chấp nhận rộng khắp tại các quốc gia Á Đông cùng chính sách ưu đãi phù hợp với thói quen tiêu dùng châu Á.

Tại Việt Nam, VietinBank là một trong những ngân hàng tiên phong phát hành các dòng thẻ tín dụng quốc tế mang thương hiệu JCB. Mỗi sản phẩm đều mang đến trải nghiệm khác biệt, từ tiện ích chi tiêu hàng ngày đến đặc quyền thượng lưu, đi kèm công nghệ bảo mật tiên tiến và hệ sinh thái ưu đãi vượt trội trong nước lẫn quốc tế.

Thẻ VietinBank JCB Credit Platinum

Thẻ VietinBank JCB Credit Platinum là thẻ tín dụng quốc tế hạng Platinum dành cho khách hàng có nhu cầu chi tiêu linh hoạt với nhiều ưu điểm như:

Chính sách tài chính linh hoạt: Miễn phí phát hành và phí thường niên năm đầu (theo điều kiện chi tiêu). Đặc biệt, chương trình trả góp lãi suất 0% cho mọi giao dịch từ 1 triệu đồng giúp khách hàng chủ động điều tiết dòng tiền.

Hạn mức và bảo mật: Thẻ sở hữu hạn mức giao dịch trực tuyến lên tới 200 triệu đồng/ngày, tích hợp công nghệ chip EMV và Contactless bảo mật theo chuẩn quốc tế.

Quản lý thông minh: Mọi thao tác từ khóa/mở thẻ đến cài đặt hạn mức được thực hiện trực tiếp trên ứng dụng VietinBank iPay.

Thẻ VietinBank JCB Ultimate SaviY

Thẻ VietinBank JCB Ultimate SaviY được thiết kế riêng cho khách hàng ưu tiên, dòng thẻ này mang đến những đặc quyền cá nhân hóa và lợi ích tài chính vượt trội như:

Chính sách hoàn tiền: Chủ thẻ được thụ hưởng chính sách hoàn tiền ưu đãi cho các lĩnh vực chi tiêu chủ chốt như thời trang, ẩm thực và du lịch tại khu vực Châu Á, giúp gia tăng giá trị thực tế trên từng giao dịch.

Ưu đãi thanh toán - Hỗ trợ đa dạng hình thức: Thẻ sở hữu thời gian miễn lãi lên tới 55 ngày, giúp khách hàng tối ưu hóa nguồn vốn cá nhân. Sản phẩm hỗ trợ đa dạng các nền tảng thanh toán hiện đại như Google Pay và Samsung Pay, mang lại sự thông suốt trong mọi trải nghiệm mua sắm quốc tế.

Quản lý tiện lợi: Chủ thẻ được hỗ trợ bởi các tính năng quản lý tài chính thông minh trên VietinBank iPay, giúp theo dõi sao kê và kiểm soát chi tiêu trực tuyến một cách khoa học và minh bạch.

Thẻ VietinBank Credit JCB Ultimate Vietnam Airlines

Đây là dòng thẻ mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa đặc quyền hàng không và trải nghiệm dịch vụ thượng lưu:

Đặc quyền sân bay vượt trội: Chủ thẻ được miễn phí sử dụng phòng chờ hạng thương gia (Lounge) tại các sân bay lớn, đồng thời tận hưởng dịch vụ đón - tiễn ưu tiên (Fast Track), giúp hành trình di chuyển trở nên thư thái và nhanh chóng.

Ưu đãi tích lũy dặm bay: Với mỗi chuyến bay, chủ thẻ được tích lũy dặm thưởng Bông Sen Vàng (VNA), dễ dàng quy đổi sang vé máy bay, dặm thưởng xét hạng và quà tặng giá trị.

Hệ sinh thái nghỉ dưỡng và ẩm thực 5 sao: Chủ thẻ được thụ hưởng chính sách ưu đãi tại các khách sạn 5 sao cao cấp và giảm giá trực tiếp tại hệ thống nhà hàng Nhật Bản, nhà hàng Michelin danh tiếng.

Đặc quyền cho người chơi Golf: Thẻ mang đến ưu đãi giảm tới 1 triệu đồng phí chơi Golf (Green Fee) tại các sân golf hàng đầu, khẳng định phong cách sống đẳng cấp của chủ sở hữu.

Việc lựa chọn thẻ tín dụng quốc tế phù hợp sẽ giúp tối ưu hóa chi phí và tận hưởng các đặc quyền dịch vụ đẳng cấp. Với các dòng thẻ JCB chuyên biệt, VietinBank không chỉ mang đến giải pháp thanh toán an toàn, bảo mật mà còn mở ra hệ sinh thái ưu đãi vượt trội tại khu vực Châu Á, đồng hành cùng khách hàng trong mọi hành trình trải nghiệm toàn cầu.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ hotline 1900 558 868 hoặc đến trực tiếp các chi nhánh/phòng giao dịch gần nhất của VietinBank trên toàn quốc.