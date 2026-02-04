SurfaceCity.vn tung ưu đãi Tết 2026: Giảm mạnh Surface Pro 11, tặng quà hệ sinh thái Microsoft 04/02/2026 15:13

(PLO)- Nhân dịp Tết Nguyên Đán 2026, SurfaceCity.vn triển khai chương trình khuyến mãi “Mua Surface chính hãng, nhận quà lớn đón Xuân”, mang đến ưu đãi sâu cho Surface Pro 11 cùng chính sách hậu mãi hấp dẫn, mở ra cơ hội sở hữu thiết bị Microsoft chính hãng với chi phí tối ưu.

SurfaceCity: Thập kỷ khẳng định vị thế chuyên biệt tại Việt Nam

Giữa bối cảnh thị trường bán lẻ công nghệ đầy biến động, Surface City chọn cho mình một lối đi riêng biệt: Chuyên sâu và Minh bạch. Thành lập từ năm 2016, thay vì dàn trải nhiều thương hiệu, đơn vị này tập trung toàn bộ nguồn lực vào dòng sản phẩm Microsoft Surface.

Sự chuyên môn hóa này cho phép SurfaceCity kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc hàng hóa, đảm bảo 100% sản phẩm có hóa đơn rõ ràng và quy trình bảo hành chuẩn hãng. Đối với người dùng tại Hà Nội và TP.HCM, thương hiệu này đã trở thành cái tên bảo chứng cho sự yên tâm, đặc biệt là với phân khúc máy tính cao cấp vốn đòi hỏi sự am hiểu kỹ thuật chuyên sâu.

"Siêu phẩm" Surface Pro 11: Tâm điểm mua sắm Tết 2026

Trong danh mục ưu đãi năm nay, Surface Pro 11 chính là cái tên được săn đón nhiều nhất. Được đánh giá là bước nhảy vọt về hiệu năng của Microsoft, Surface Pro 11 không chỉ là một chiếc laptop 2-trong-1 mà còn là biểu tượng của công nghệ AI hiện đại.

Tại sao nên chốt đơn Surface Pro 11 dịp này?

Sức mạnh từ chip Snapdragon X Series: Khả năng xử lý các tác vụ AI mượt mà, thời lượng pin ấn tượng kéo dài cả ngày làm việc – đáp ứng hoàn hảo nhu cầu di chuyển trong dịp lễ Tết. Màn hình OLED rực rỡ: Mang đến trải nghiệm giải trí, xem phim đỉnh cao trong những ngày nghỉ Xuân. Ưu đãi "kép" tại SurfaceCity: Không chỉ giảm giá trực tiếp, khách hàng khi mua Surface Pro 11 còn nhận được gói quà tặng phụ kiện đặc quyền, giúp tối ưu hóa công năng của máy ngay từ khi mở hộp.

Chi tiết chương trình ưu đãi Tết 2026

Chương trình diễn ra từ ngày 1-1 đến hết ngày 15-2-2026, áp dụng trên toàn hệ thống showroom và kênh online của SurfaceCity.

1. Giảm giá trực tiếp và Lì xì may mắn

Khách hàng chọn mua các dòng máy Surface (bao gồm Pro, Laptop, Go, Studio) sẽ được giảm trực tiếp từ 1 đến 5 triệu đồng vào giá niêm yết. Đặc biệt, mỗi đơn hàng đều đi kèm một bao lì xì tiền mặt trị giá từ 200.000đ đến 500.000đ như một lời chúc may mắn đầu năm từ hệ thống.

2. Bộ quà tặng phụ kiện trị giá 2.5 triệu đồng

Điểm nhấn làm nên thương hiệu SurfaceCity chính là sự thấu hiểu người dùng. Gói quà tặng đi kèm bao gồm:

● Túi chống sốc cao cấp SurfaceCity & Bao da thời trang.

● Chuột Surface Mobile Mouse chính hãng.

● Dán màn hình bảo vệ máy.

● Gói cài đặt Office 365 và hỗ trợ phần mềm trọn đời.

3. Chính sách bảo hành "vàng" 1 đổi 1 trong 12 tháng

SurfaceCity cam kết bảo vệ quyền lợi khách hàng tuyệt đối với chính sách 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng nếu phát sinh lỗi phần cứng từ nhà sản xuất.

Trải nghiệm mua sắm linh hoạt, tận tâm

Hiểu được áp lực tài chính dịp cuối năm, SurfaceCity triển khai chính sách trả góp lãi suất thấp với thủ tục đơn giản, nhanh chóng. Bên cạnh đó, dịch vụ giao hàng toàn quốc cũng được đẩy mạnh:

● Kiểm tra máy trước khi thanh toán: Đảm bảo sản phẩm đúng như cam kết.

● Hỗ trợ kỹ thuật 24/7: Đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng hỗ trợ qua hotline hoặc trực tiếp tại cửa hàng.