Mở màn năm mới ấn tượng: VictoryCons trúng thầu dự án Dolce Penisola Quảng Bình 18/03/2026 09:17

(PLO)- Dự án Dolce Penisola Quảng Bình do Tập đoàn Onsen Fuji làm chủ đầu tư đang bước vào giai đoạn triển khai quan trọng, đánh dấu sự hình thành của một tổ hợp căn hộ cao tầng quy mô lớn tại khu vực miền Trung.

Trong dự án này, VictoryCons đảm nhận vai trò Tổng thầu Hoàn thiện và Cơ điện tòa Ruby Dolce Penisola Quảng Bình, tiếp tục khẳng định vị thế và năng lực triển khai các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao.

Năng lực thi công M&E – Nền tảng vận hành bền vững cho công trình cao tầng

Với quy mô 01 tòa tháp cao 27 tầng, cung cấp khoảng 800 căn hộ, Dolce Penisola là dự án dân dụng có mật độ kỹ thuật lớn, đòi hỏi giải pháp thi công M&E đồng bộ, chính xác và đảm bảo khả năng vận hành bền vững. Song song với triển khai kỹ thuật, VictoryCons cũng đặc biệt chú trọng kiểm soát và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý công trình xây dựng, đảm bảo mọi hạng mục đều tuân thủ quy định hiện hành và tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt.

Đối với các dự án căn hộ cao tầng, hệ thống cơ điện (M&E) chính là “hạ tầng ngầm” quyết định đến chất lượng sống và khả năng vận hành lâu dài của tòa nhà. Trong vai trò Tổng thầu hoàn thiện MEP, VictoryCons phụ trách triển khai toàn bộ hệ thống kỹ thuật cốt lõi bao gồm:

● Hệ thống điện trung – hạ thế

● Hệ thống cấp thoát nước

● Hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC)

● Hệ thống thông gió – điều hòa không khí

● Hệ thống kỹ thuật vận hành tòa nhà

Công tác thi công được tổ chức theo quy trình kiểm soát nhiều lớp, đảm bảo tính chính xác trong lắp đặt, tối ưu không gian kỹ thuật và hạn chế tối đa xung đột giữa các bộ môn. Đặc biệt với công trình cao 27 tầng, việc tính toán áp lực nước, hệ thống bơm, đường ống đứng và tiêu chuẩn an toàn PCCC được triển khai đồng bộ ngay từ đầu.

Việc làm chủ giải pháp thi công M&E giúp VictoryCons không chỉ đảm bảo tiến độ mà còn nâng cao chất lượng vận hành, mang lại sự an toàn và ổn định cho 800 căn hộ trong tương lai.

Dấu ấn VictoryCons tại thị trường miền Trung

Việc đảm nhận gói thầu hoàn thiện MEP tại Dolce Penisola không chỉ thể hiện niềm tin của chủ đầu tư Onsen Fuji mà còn đánh dấu bước tiến của VictoryCons trong chiến lược mở rộng thị trường miền Trung – khu vực đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các dự án bất động sản, du lịch và nghỉ dưỡng quy mô lớn.

Bên cạnh dự án Dolce Penisola Quảng Bình, VictoryCons đang từng bước khẳng định vị thế của mình tại tỉnh Quảng Bình nói riêng và thị trường xây dựng miền Trung nói chung thông qua việc tham gia triển khai nhiều công trình quy mô, mang tính biểu tượng. Nổi bật trong số đó là tổ hợp đô thị – du lịch Regal Legend tại Đồng Hới, một dự án lớn góp phần định hình diện mạo đô thị ven biển của địa phương.

Việc VictoryCons đảm nhận triển khai hai gói thầu quan trọng tại dự án không chỉ thể hiện năng lực thi công, quản lý và khả năng đáp ứng tiến độ của doanh nghiệp, mà còn góp phần củng cố uy tín và thương hiệu của VictoryCons trên thị trường xây dựng khu vực miền Trung. Sự hiện diện tại một dự án quy mô như Regal Legend tiếp tục khẳng định vai trò của VictoryCons như một đối tác thi công đáng tin cậy trong các dự án phát triển đô thị và du lịch tại Quảng Bình.

Chuẩn hóa hồ sơ pháp lý công trình xây dựng – Cam kết minh bạch và tuân thủ

Song song với kỹ thuật, yếu tố pháp lý luôn được VictoryCons đặt ở vị trí trọng tâm. Ngay từ khi khởi động dự án, đội ngũ quản lý đã triển khai hệ thống kiểm soát hồ sơ pháp lý công trình xây dựng theo từng giai đoạn thi công.

Các nội dung được thực hiện đầy đủ bao gồm:

● Quản lý chất lượng vật tư đầu vào

● Lập biên bản nghiệm thu từng hạng mục

● Kiểm soát an toàn lao động và môi trường

● Hoàn thiện hồ sơ hoàn công theo quy định

Việc chuẩn hóa hồ sơ pháp lý công trình xây dựng không chỉ giúp dự án triển khai thông suốt mà còn tạo nền tảng vững chắc cho công tác nghiệm thu, bàn giao và vận hành sau này. Đây cũng là minh chứng cho sự chuyên nghiệp và trách nhiệm của VictoryCons trong vai trò Tổng thầu.

Yêu cầu kỹ thuật cao trong tổ chức thi công dự án Dolce Penisola

Sở hữu cao độ xây dựng 27 tầng với khoảng 800 căn hộ, Dolce Penisola đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe về công tác tổ chức thi công và kiểm soát tiến độ. Mật độ hạ tầng kỹ thuật dày đặc đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ môn kiến trúc, kết cấu và hệ thống cơ điện (MEP).

VictoryCons đã xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết theo từng mốc tiến độ, phân bổ nhân sự và nguồn lực hợp lý nhằm đảm bảo các hạng mục hoàn thiện được thực hiện đồng bộ, hạn chế phát sinh và tối ưu chi phí cho chủ đầu tư.

Giai đoạn 2026 sẽ là thời điểm cao điểm thi công, yêu cầu sự phối hợp đa bên giữa chủ đầu tư, tư vấn giám sát và Tổng thầu để đảm bảo chất lượng tổng thể của công trình.

Khẳng định vị thế Tổng thầu chuyên nghiệp

Dolce Penisola Quảng Bình là minh chứng rõ nét cho năng lực tổ chức và bản lĩnh triển khai của VictoryCons trong các dự án cao tầng quy mô lớn. Từ công tác thi công M&E chính xác, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ pháp lý công trình xây dựng đến quản lý tiến độ và chất lượng, tất cả đều được thực hiện theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp.

Trong hành trình phát triển, VictoryCons kiên định với chiến lược lấy chất lượng, minh bạch và hiệu quả thi công làm nền tảng. Dự án Dolce Penisola không chỉ góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị khu vực miền Trung mà còn tiếp tục khẳng định vị thế của VictoryCons trên thị trường xây dựng và bất động sản Việt Nam.