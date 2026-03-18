Camera hành trình ô tô nên mua hãng nào tốt? 18/03/2026 11:39

(PLO)- Năm 2026, thị trường camera hành trình ô tô khá sôi động với sự đa dạng về thương hiệu, mức giá và mẫu mã. Người dùng cũng ngày càng có nhu cầu đa dạng hơn đối với sản phẩm. Vậy nên, việc hiểu rõ điểm mạnh của từng thương hiệu sẽ giúp người dùng chọn được sản phẩm chất lượng, phù hợp với nhu cầu.

Top các hãng camera hành trình ô tô tốt, uy tín hiện nay

Mỗi thương hiệu camera hành trình đều có những thế mạnh riêng, có thể nổi bật ở chất lượng hình ảnh, thiết kế hoặc các tính năng đi kèm. Tùy vào nhu cầu sử dụng thực tế, mỗi người dùng sẽ có lựa chọn thương hiệu phù hợp riêng.

Vietmap

Vietmap là thương hiệu đến từ Việt Nam. Thương hiệu này được người dùng biết tới qua các dòng sản phẩm camera hành trình ô tô và thiết bị GPS dẫn đường. Thế mạnh của hãng nằm ở việc phát triển các sản phẩm có công năng bám sát với nhu cầu thực tế.

Không chỉ đơn thuần ghi hình, nhiều dòng sản phẩm camera hành trình Vietmap có các tính năng hỗ trợ lái xe rất hữu ích. Các tính năng nổi bật có thể kể đến như cảm biến va chạm, cảnh báo giao thông, cảnh báo tốc độ bằng giọng nói. Những tính năng này không chỉ hỗ trợ quan sát mà còn tăng sự chủ động và an toàn khi lái xe.

Sản phẩm từ Vietmap ghi điểm với nhiều tính năng hỗ trợ lái.

Vietmap phù hợp với người dùng thường xuyên di chuyển trong đô thị, cần một thiết bị vừa ghi hình vừa có nhiều tính năng hỗ trợ lái. Một số dòng sản phẩm tiêu biểu của hãng là Vietmap S860, Vietmap TS-2K Lite, Vietmap C9P.

Botslab

Botslab là thương hiệu về các thiết bị an ninh thông minh và camera hành trình đến từ Trung Quốc. Một số dòng sản phẩm của Botslab nổi bật với các tính năng như điều khiển giọng nói, ADAS, ghi hình đỗ xe 24/7, mở rộng góc quan sát trước sau.

Botslab phù hợp với người dùng yêu thích trải nghiệm hiện đại, thao tác dễ dàng và thích quản lý thiết bị qua ứng dụng. Một số dòng sản phẩm tiêu biểu có thể kể đến như G300H cho nhu cầu ghi hình hằng ngày, G500H thiên về trải nghiệm công nghệ.

70mai

70mai là thương hiệu công nghệ ô tô thông minh, nổi bật ở mảng camera hành trình và phụ kiện hỗ trợ lái xe. Thế mạnh của 70mai nằm ở thiết kế trẻ trung, tối giản và thân thiện với người dùng. Các sản phẩm của hãng thường nhỏ gọn, hiện đại, dễ lắp đặt và phù hợp với không gian nội thất xe.

Sản phẩm từ 70mai được quan tâm nhờ thiết kế gọn gàng và dễ tiếp cận.

Sản phẩm từ 70mai phù hợp với người dùng muốn một thiết bị có thiết kế hiện đại, dễ sử dụng và đa dạng mẫu để lựa chọn. Một số dòng sản phẩm tiêu biểu của 70mai có thể kể đến như 70mai Dash Cam 1S, 70mai Dash Cam 4K A800S, 70mai Dash Cam M500 128GB…

Aukey

Aukey là thương hiệu khá quen thuộc với người dùng công nghệ nói chung, đặc biệt là ở các nhóm phụ kiện và thiết bị điện tử tiêu dùng. Ở mảng camera hành trình, hãng tập trung vào những tính năng cốt lõi, hướng đến trải nghiệm đơn giản, phù hợp với nhu cầu hằng ngày.

Sản phẩm của Aukey đáp ứng các tính năng phổ biến như Full HD hoặc 4K và góc nhìn rộng. Ngoài ra, hãng cũng tích hợp thêm ở một số sản phẩm tính năng ghi hình vòng lặp, ghi hình khẩn cấp và hỗ trợ quay ban đêm.

Aukey phù hợp với người dùng ưu tiên chất lượng hình ảnh tốt, thao tác đơn giản và thiết kế tiện dụng. Một trong những sản phẩm tiêu biểu của hãng là Aukey DR02J 4K, nổi bật với khả năng ghi hình 4K và ống kính góc rộng 157 độ. Ngoài ra, sản phẩm này còn hỗ trợ HDR, cảm biến AR0521 và ghi hình khẩn cấp khi xe gặp sự cố.

Mua camera hành trình ô tô chính hãng, giá tốt ở đâu?

