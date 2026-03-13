Thị trường bất động sản Việt Nam 2026: Xu hướng phục hồi và những tín hiệu đáng chú ý 13/03/2026 15:37

(PLO)- Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản Việt Nam đang dần lấy lại đà tăng trưởng sau giai đoạn điều chỉnh trước đó. Chính sách tháo gỡ pháp lý, mặt bằng lãi suất ổn định đã góp phần giúp thanh khoản thị trường khởi sắc hơn.

Nhiều nhận định cho rằng giai đoạn giữa và cuối năm 2026 có thể là thời điểm thị trường phục hồi rõ nét, đặc biệt tại các đô thị lớn và những khu vực hưởng lợi từ hạ tầng giao thông.

1. Thị trường bất động sản 2026 đang dần cải thiện thanh khoản

Sau thời gian trầm lắng, thị trường bất động sản Việt Nam đã bắt đầu xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực trong năm 2026. Lượng giao dịch tại nhiều khu vực tăng trở lại, đặc biệt ở các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, cho thấy nhu cầu mua ở thực và đầu tư đang dần phục hồi.

Giá bất động sản tại một số khu vực tiếp tục duy trì xu hướng tăng nhẹ, khoảng 5–10% tùy phân khúc, nhất là với các dự án có pháp lý rõ ràng và vị trí tốt. Bên cạnh đó, bất động sản vẫn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế khi đóng góp khoảng 4–5% GDP trực tiếp và có thể lên đến khoảng 10% nếu tính cả các ngành liên quan như xây dựng, vật liệu và tài chính.

Thị trường bất động sản 2026 dự đoán khởi sắc.

2. Những phân khúc bất động sản nổi bật trong năm 2026

Cùng với sự phục hồi của thị trường, dòng tiền đầu tư bất động sản trong năm 2026 đang có xu hướng tập trung vào một số phân khúc có nhu cầu thực và tiềm năng tăng trưởng ổn định. Trong đó, nổi bật có thể kể đến:

● Bất động sản nhà ở đô thị: Nhu cầu lớn nhờ tốc độ đô thị hóa khoảng 40%, đặc biệt tại Hà Nội và TP.HCM với các sản phẩm căn hộ, nhà ở vừa túi tiền.

● Bất động sản khu công nghiệp: Hưởng lợi từ dòng vốn FDI, nhu cầu thuê đất và nhà xưởng tại các khu công nghiệp tiếp tục duy trì ổn định.

● Đất nền vùng ven: Khi giá tại khu vực trung tâm tăng cao, nhiều nhà đầu tư chuyển hướng sang các địa phương có hạ tầng phát triển như Đồng Nai, Bình Dương, Long An hay khu vực ngoại thành các thành phố lớn.

3. Dự báo xu hướng thị trường giữa và cuối năm 2026

Nhiều tín hiệu cho thấy thị trường mua bán nhà đất có thể bước vào giai đoạn phục hồi rõ rệt từ giữa năm 2026. Việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho các dự án cùng với mặt bằng lãi suất ổn định đang góp phần cải thiện niềm tin của người mua và nhà đầu tư, giúp thanh khoản thị trường dần khởi sắc trở lại.

Theo một số báo cáo thị trường, lượng giao dịch bất động sản trong năm 2025 đã tăng so với giai đoạn trước, cho thấy sức mua đang cải thiện. Dự báo trong năm 2026, giá bất động sản có thể tăng khoảng 5–8%, tập trung ở những khu vực có hạ tầng phát triển và nguồn cung dự án mới, đồng thời xu hướng đầu tư cũng dịch chuyển sang các dự án có pháp lý rõ ràng và tiềm năng khai thác lâu dài.

4. Xu hướng tìm kiếm thông tin nhà đất trên nền tảng trực tuyến

Song song với sự phục hồi của thị trường, nhu cầu tìm kiếm thông tin bất động sản online ngày càng phổ biến. Người mua và nhà đầu tư thường tham khảo nhiều nguồn dữ liệu để so sánh giá, vị trí và tiềm năng khu vực trước khi đưa ra quyết định.

Xu hướng tìm kiếm thông tin nhà đất trên nền tảng trực tuyến.

Hiện nay, các website chuyên về nhà đất đang trở thành kênh tham khảo quen thuộc của nhiều người dùng.