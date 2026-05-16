Khởi tố, tạm giam ca sĩ Miu Lê 16/05/2026 21:39

(PLO)- Sau khi tiếp tục củng cố chứng cứ, đấu tranh với những người liên quan, công an Hải Phòng đã khởi tố 3 người còn lại trong nhóm sử dụng ma tuý, trong đó có ca sĩ Miu Lê.

Tối 16-5, thông tin từ công an TP Hải Phòng, tiếp tục củng cố chứng cứ, đấu tranh với các đối tượng liên quan, cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê) và Vũ Khương An về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời, khởi tố bị can đối với Trần Minh Trang về hành vi Không tố giác tội phạm.

7 người bị khởi tố trong vụ án liên quan đến ma tuý trên bãi biển Tùng Thu hôm 10-5, trong đó có ca sĩ Miu Lê. Ảnh: CAHP

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 ngày 10-5-2026, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, phát hiện 6 người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Vũ Khương An (31 tuổi, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM); Trần Đức Phong (35 tuổi, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội); Đoàn Thị Thúy An (36 tuổi, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng); Trần Minh Trang (30 tuổi, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội); Lê Ánh Nhật (nghệ danh ca sĩ Miu Lê), 35 tuổi, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM và Vũ Thái Nam (24 tuổi, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh).

Qua kiểm tra, các đối tượng đều dương tính với chất ma tuý.

Khám xét khẩn cấp tại Cơ sở lưu trú Titibeach thuộc khu vực bãi tắm Tùng Thu, lực lượng Công an thu giữ 5,35 gram Ketamine; 0,40 gram Ketamine và Cocaine; cùng một số dụng cụ, đồ vật liên quan đến hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhận định đây là vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý liên quan đến nhiều đối tượng thuộc nhiều tỉnh, thành trong cả nước và được dư luận xã hội quan tâm, Giám đốc Công an thành phố, đồng chí Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an thành phố quyết liệt đấu tranh, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 14-5-2026, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khởi tố vụ án hình sự Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cùng với đó, khởi tố bị can đối với Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy; khởi tố Đoàn Thị Thúy An về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam các đối tượng.

Mở rộng điều tra đã làm rõ và tạm giữ hình sự đối với Đặng Huy Việt (42 tuổi, trú tại 14/260 Tân Mai, phường Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Như vậy, cả nhóm 6 người sử dụng ma tuý trên bãi biển Tùng Thu, đặc khu Cát Hải hôm 10-5 đều đã bị khởi tố. Ngoài ra, có thêm 1 bị can khác bị khởi tố do mua bán trái phép ma tuý trong vụ án này.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung nắm tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đáp ứng kịp thời công tác phòng ngừa, đồng thời phát hiện kịp thời, bắt giữ, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.