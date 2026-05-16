Bắt cựu cán bộ phòng kinh doanh công ty dầu khí Cửu Long 16/05/2026 08:54

(PLO)- Cựu Phó Trưởng phòng thuộc Phòng Kinh doanh Công ty dầu khí Cửu Long bị bắt tạm giam để điều tra làm rõ việc kê khống số lượng tồn mặt hàng nhớt, tham ô hơn 5 tỉ đồng.

Ngày 16-5, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thế Anh (41 tuổi, ngụ An Giang) về tội tham ô tài sản.

Cựu cán bộ Công ty dầu khí Cửu Long để điều tra việc chiếm đoạt trên 5 tỉ đồng. ﻿Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, từ 2022 đến 2024, ông Nguyễn Thế Anh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng thuộc Phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Cửu Long, phụ trách Phòng bán lẻ, nhớt.

Từ tháng 10 đến tháng 12-2023, ông Thế Anh kê khai khống số lượng tồn mặt hàng nhớt của công ty để chiếm đoạt số tiền trên 5 tỉ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục làm rõ.