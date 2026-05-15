Ổ ma túy trong biệt thự ở Đà Nẵng 15/05/2026 20:12

Ngày 15-5, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP phối hợp Công an phường Hội An Đông vừa kiểm tra, phát hiện một điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy núp bóng cơ sở lưu trú.

Nhiều người sử dụng trái phép chất ma tuý. Ảnh: CA

Trước đó, sáng 14-5, cảnh sát tiến hành kiểm tra Villa T.A.R ở phường Hội An Đông, phát hiện nhiều người đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại các phòng của biệt thự.

Cảnh sát thu giữ nhiều loại ma tuý như ketamine, thuốc lắc, nước vui, ma túy đá… Tang vật thu giữ gồm năm viên nén màu xám cùng nhiều dụng cụ liên quan việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Cảnh sát lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối với tám người.

Ổ ma túy trong biệt thự bị công an phát hiện. Ảnh: CA

Theo công an, ngoài những người kể trên còn có nhiều thanh thiếu niên chưa đủ 18 tuổi.