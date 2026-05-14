7 người ở Đà Nẵng bán tài khoản ngân hàng bị phạt 370 triệu đồng 14/05/2026 12:32

(PLO)- Bảy người ở TP Đà Nẵng bán tài khoản ngân hàng của mình cho người khác bị công an phạt 370 triệu đồng.

Ngày 14-5, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng An ninh kinh tế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bảy người có hành vi bán tài khoản ngân hàng trái phép.

Công an làm việc với một trong những người bán tài khoản ngân hàng. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra, những người gồm TTKA, LHT, NQV (cùng ngụ phường Thanh Khê), HTH, LTT (cùng ngụ phường Hải Châu), LNUT (tuổi từ 24 đến 42, ngụ phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản.

Cơ quan điều tra xác định, việc bán tài khoản này nhằm thu lợi bất chính, phục vụ chi tiêu cá nhân. Hành vi vi phạm của những người này chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, hành vi của nhóm người này đã vi phạm Nghị định 88/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021). Sáu người này bị xử phạt 45,4 - 51,1 triệu đồng.

Ngoài ra, LHC (29 tuổi, ngụ phường Hải Châu) bán thông tin từ 10 tài khoản thanh toán trở lên nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị xử phạt số tiền 81,1 triệu đồng.

Theo công an, việc mua bán tài khoản ngân hàng với giá trị giao dịch nhỏ, vài trăm nghìn đồng nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng. Các tài khoản này thường được kẻ xấu thực hiện hành vi rửa tiền, lừa đảo và những hành vi phạm tội khác.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác, tuyệt đối không tham gia, mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể dẫn đến những hệ luỵ nặng nề về tài chính, uy tín và trách nhiệm hình sự.