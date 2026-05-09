2 cựu giám đốc lãnh án vì để doanh nghiệp ứng tiền gây thất thoát 09/05/2026 06:27

(PLO)- Cựu giám đốc ban quản lý dự án huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cũ bị phạt tù vì để doanh nghiệp ứng tiền gây thất thoát gần 10 tỉ đồng.

Ngày 8-5, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Thái Minh Hoàng, cựu giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cũ, sáu năm tù; Alăng Hoạ My, cựu kế toán trưởng của ban này, ba năm tù cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát, lãng phí.

Các bị cáo tại phiên toà.

Phạm Bá Lĩnh, Giám đốc Công ty CP Xây dựng Hoàng Thông, bị phạt 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Quang Hoàn, cựu Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nam Giang, bị phạt ba năm tù; Trần Đăng Thạnh, Phạm Thị Mỹ Duyên mỗi bị cáo bị phạt ba năm tù cho hưởng án treo, cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bản án xác định: Năm 2015, UBND tỉnh Quảng Nam cũ phê duyệt quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính huyện Nam Giang. Năm 2016, tỉnh Quảng Nam phê duyệt đầu tư dự án đường giao thông khu trung tâm hành chính mới huyện Nam Giang, UBND huyện này làm chủ đầu tư.

Ban Quản lý dự án huyện Nam Giang làm đại diện, ký kết, thực hiện hợp đồng với nhà thầu xây dựng dự án, tiếp nhận kế hoạch vốn đầu tư dự án, thực hiện các quy trình, thủ tục thanh toán, giải ngân, chịu trách nhiệm quyết toán vốn đầu tư hàng năm và toàn bộ dự án theo quy định.

Ban Quản lý dự án huyện Nam Giang đăng ký mở tài khoản để tiếp nhận vốn đầu tư, đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký của Thái Minh Hoàng, chủ tài khoản; Alăng Hoạ My, kế toán trưởng, để giao dịch thanh toán, tạm ứng vốn đầu tư dự án này.

Sau đó, Ban Quản lý dự án huyện Nam Giang ký kết hợp đồng xây dựng dự án với nhà thầu xây dựng là Công ty CP Xây dựng Hoàng Thông, giá trị thi công là hơn 69,6 tỉ đồng.

Quá trình thực hiện hợp đồng, bị cáo Lĩnh đã đưa ra những thông tin gian dối để đại diện chủ đầu tư tin tưởng, cho thanh toán 2,1 tỉ đồng, tạm ứng 10 tỉ đồng.

Số tiền 12,1 tỉ đồng sau khi được thanh toán, tạm ứng, bị cáo Lĩnh chỉ sử dụng hơn 2,4 tỉ đồng để mua vật tư, tập kết tại khu vực dự án nhưng không tổ chức thi công. Hơn 9,6 tỉ đồng còn lại sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo cáo buộc, bị cáo Hoàng với vai trò giám đốc, Alăng Hoạ My là kế toán trưởng đã vi phạm các quy định trong việc quản lý sử dụng nguồn tài sản của nhà nước. Điều này đã tạo điều kiện cho Lĩnh chiếm đoạt, sử dụng sai mục đích trên 9,6 tỉ đồng.

Sau khi Kho bạc Nhà nước Nam Giang kiểm soát chi cho tạm ứng thì bị cáo Hoàng ký ban hành thư thông báo miễn trách nhiệm bảo lãnh đối với 10 tỉ đồng gửi Ngân hàng SHB chi nhánh Quảng Nam để Công ty Hoàng Thông rút tiền mặt.

Cùng với sai phạm trên, bị cáo Hoàng còn có vai trò giúp sức của kế toán trưởng Alăng Hoạ My.

Nhóm bị cáo gồm Hoàn, Thạnh, Duyên đã không thực hiện đầy đủ quy trình kiểm soát hồ sơ, chứng từ theo quy định dẫn đến việc thanh toán vốn đầu tư không đúng quy định gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 9,6 tỉ đồng.