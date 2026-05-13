Bắt người đàn ông tấn công tài xế xe công nghệ 13/05/2026 09:33

(PLO)- Người đàn ông ở TP Đà Nẵng đóng vai hành khách rồi bất ngờ tấn công tài xế xe công nghệ, cướp tài sản.

Ngày 13-5, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường Điện Bàn Đông vừa bắt giữ Lê Văn Thành (41 tuổi, ngụ phường Ngũ Hành Sơn, tạm trú phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Lê Văn Thành tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ ngày 12-5, Công an phường Điện Bàn Đông tiếp nhận trình báo của ông Trịnh Ngọc Dũng (60 tuổi, ngụ phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, tài xế xe công nghệ) bị cướp tài sản vào đêm 10-5.

Qua xác minh, lúc 22 giờ 45 phút ngày 10-5, ông Dũng chạy xe máy chở một người đàn ông từ khu vực ngã ba đường Vương Thừa Vũ – Phó Đức Chính đến phường Điện Bàn Đông.

Khi đến đoạn đường vắng, người đàn ông bất ngờ dùng vật cứng tấn công liên tiếp vào vùng vai phải, đầu của ông Dũng khiến nạn nhân bị thương, buộc phải bỏ xe chạy thoát thân.

Lợi dụng thời cơ, người đàn ông chiếm đoạt xe máy rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ông Dũng bị hai vết thương chảy máu vùng vai phải, chiếc xe SH trị giá khoảng 50 triệu đồng bị cướp mất.

Công an bắt giữ Thành. Ảnh: CA

Cảnh sát xác định Thành là nghi phạm. Sau khi gây án, Thành gửi chiếc xe máy cướp được tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Sơn Trà rồi rời khỏi nơi lưu trú nhằm tránh sự truy bắt.

Chiều 12-5, Công an phường Điện Bàn Đông đã phát hiện, bắt giữ Thành tại một quán cà phê trên địa bàn phường An Hải, TP Đà Nẵng.

Theo công an, Thành từng có một tiền án, ba lần bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Kết quả test nhanh tại thời điểm bắt giữ cho thấy nghi phạm này dương tính với chất ma túy.