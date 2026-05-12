Giả khách đặt xe, đôi nam nữ cướp tài sản xe ôm công nghệ 12/05/2026 13:19

(PLO)- Chỉ vài giờ sau vụ cướp táo tợn nhằm vào một tài xế xe ôm công nghệ, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ đôi nam nữ gây án khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Ngày 12-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ Huỳnh Đức Hùng (26 tuổi) và Lê Thị Ngọc (19 tuổi, cùng ở trọ tại phường Linh Trung, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào khoảng 1h cùng ngày, anh TVT là tài xế xe ôm công nghệ nhận chở khách từ TP.HCM về ấp Hòa Thuận 2, xã Cần Giuộc, Tây Ninh.

Sau khi trả khách, ứng dụng tiếp tục báo có cuốc xe mới tại một quán cà phê trên đường Mỹ Lộc - Phước Hậu, thuộc ấp Thanh Ba, xã Cần Giuộc. Khi đến nơi, anh T gặp một đôi nam nữ.

Hùng và Ngọc bị bắt giữ sau khi cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ. Ảnh: CA

Lúc này, hai người nói anh T đứng chờ để đợi thêm một xe khác tới đón. Trong lúc nạn nhân đang đứng đợi, nam thanh niên bất ngờ dùng dao kề vào cổ, uy hiếp và yêu cầu đưa tiền cùng tài sản mang theo.

Sau khi lấy tiền, điện thoại và xe máy của anh T, cả hai lên xe tẩu thoát về hướng TP.HCM.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng tổ chức lực lượng truy xét. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, công an đã bắt giữ Hùng và Ngọc khi cả hai đang ở trong một phòng trọ tại phường Linh Trung, TP.HCM. Theo công an, toàn bộ tang vật của vụ án đã được thu hồi.

Qua vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân, đặc biệt là các tài xế xe ôm công nghệ, cần nâng cao tinh thần cảnh giác, hạn chế di chuyển một mình đến khu vực vắng người vào ban đêm để bảo đảm an toàn cho bản thân và tài sản.