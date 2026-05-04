Tài xế xe ôm công nghệ cùng 2 CSGT tóm gọn tên trộm ở Huế 04/05/2026 17:13

(PLO)- Công an TP Huế vừa khen thưởng đột xuất một tài xế xe ôm công nghệ và hai cán bộ CSGT vì đã có hành động dũng cảm truy đuổi, khống chế kẻ trộm điện thoại.

Ngày 4-5, Công an TP Huế tổ chức khen thưởng đột xuất cho một tài xế xe ôm công nghệ và hai cán bộ CSGT có hành động dũng cảm truy bắt kẻ trộm cắp tài sản xảy ra tại khu vực Công viên Phú Xuân, phường Phú Xuân.

Công an TP Huế tổ chức khen thưởng đột xuất cho tài xế xe ôm và hai cán bộ CSGT. Ảnh: CA

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 50 ngày 30-4, tại Công viên Phú Xuân, nghi phạm Trương Ngọc Thuyên (32 tuổi, ngụ phường An Cựu) lợi dụng sơ hở của một nhóm sinh viên đã lấy trộm điện thoại di động iPhone 13 của anh LĐQ (20 tuổi, ngụ phường Kim Trà).

Phát hiện sự việc, người dân đã tri hô, kẻ trộm bỏ chạy về hướng cầu Phú Xuân. Khi người này chạy đến giữa cầu Phú Xuân, anh NHH (ngụ phường Hương An, TP Huế, là tài xế xe ôm công nghệ) đã dũng cảm áp sát, chặn hướng di chuyển và khống chế.

Đúng thời điểm này, Trung tá Trần Trọng Vinh, Phó Đội trưởng và Thiếu tá Hoàng Xuân Tiến, cán bộ Phòng CSGT Công an TP Huế đang trên đường đi làm nhiệm vụ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp truy đuổi, khống chế Thuyên.

Ghi nhận tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an TP Huế đã quyết định khen thưởng đột xuất đối với anh NHH và Trung tá Trần Trọng Vinh, Thiếu tá Hoàng Xuân Tiến.