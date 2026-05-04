Ra biển tắm, học sinh lớp 6 tử vong thương tâm

Ngày 4-5, thông tin từ UBND phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh tử vong.
Nạn nhân là em NBAP (12 tuổi, học sinh lớp 6, Trường THCS Lương Tấn Thịnh, phường Hòa Hiệp).
Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, em P cùng nhóm bạn đến tắm tại bãi biển thuộc khu phố Phú Thọ 2, phường Hòa Hiệp (còn gọi là Làng Lò). Trong lúc tắm, em P không may bị đuối nước.
Nhận tin báo về vụ việc, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử 14 cán bộ, chiến sĩ đến ứng cứu, tìm kiếm em P.
Khoảng 9 giờ 47 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy em P và đưa lên bờ. Nhân viên y tế cùng cảnh sát lập tức sơ cứu nhưng em P đã tử vong từ trước.