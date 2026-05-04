Đột kích đồi săn mây, cảnh sát vây bắt 21 'quái xế' 04/05/2026 12:21

(PLO)- Công an tỉnh Lâm Đồng đã xóa tụ điểm tổ chức chạy mô tô với tốc độ cao, lạng lách tại đồi săn mây.

Ngày 4-5, tin từ Công an xã Trường Xuân cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng triệt xóa tụ điểm tập trung thanh thiếu niên ở khu vực đồi săn mây gây mất an ninh trật tự ở địa phương.

Nhóm thanh niên tập trung tại đồi săn mây.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Trường Xuân phát hiện tại khu vực đồi săn mây trên địa bàn xã thường xuyên xuất hiện các nhóm thanh thiếu niên từ nhiều nơi tụ tập vào ban đêm, kéo dài đến rạng sáng hôm sau.

Nhóm thanh thiếu niên này thường tổ chức chạy xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông và làm phức tạp tình hình an ninh, trật tự địa phương.

Các mô tô đều được độ chế.

Trước thực trạng trên, công an xã đã cử lực lượng trinh sát bám sát địa bàn, thu thập thông tin, xác minh phương thức hoạt động của các nhóm thanh thiếu niên này. Trên cơ sở đó, đơn vị đã chủ động tham mưu, đề xuất Công an tỉnh Lâm Đồng xây dựng kế hoạch tổ chức phối hợp lực lượng đấu tranh, xử lý.

Kế hoạch được xây dựng cụ thể, chặt chẽ với sự phối hợp đồng bộ giữa Công an xã Trường Xuân cùng Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng CSGT. Các lực lượng đã tổ chức vây bắt bất ngờ, khép kín, tổ chức các mũi tiếp cận, bảo đảm không để các đối tượng tẩu thoát.

Lực lượng cảnh sát vây bắt nhóm thanh thiếu niên gây mất an ninh trật tự.

Kết quả, lực lượng chức năng đã phát hiện 21 thanh thiếu niên có liên quan đến hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng; đồng thời tạm giữ 13 mô tô.

Qua kiểm tra, toàn bộ số phương tiện trên đều đã bị độ chế, thay đổi kết cấu, hình dáng, bộ phận giảm thanh, pô xe và nhiều chi tiết kỹ thuật khác không đúng với thiết kế ban đầu của nhà sản xuất, vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn giao thông đường bộ.

Công an đang lấy lời khai, xác minh từng trường hợp để xử lý.

Công an xã Trường Xuân đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh xác minh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định.