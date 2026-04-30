Công an Lâm Đồng thăng cấp bậc cho 22 đại tá và điều động nhiều nhân sự 30/04/2026 11:27

(PLO)- Công an Lâm Đồng đã thăng hàm cho 98 sĩ quan lên thượng tá, đại tá và điều động một số trưởng công an xã, phường.

Ngày 29-4, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm thượng tá, đại tá và nâng bậc lương năm 2026 đối với các sĩ quan lãnh đạo, chỉ huy. Buổi lễ do Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

Theo đó, có tổng cộng 98 sĩ quan lãnh đạo, chỉ huy thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng vinh dự được nhận quyết định thăng cấp bậc hàm, trong đó có 22 sĩ quan trưởng phòng được thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá (thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an).

76 sĩ quan là đội trưởng, trưởng công an xã được thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá (thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Công an tỉnh).

Phát biểu, Thiếu tướng Trương Minh Đương nhấn mạnh bối cảnh đặc biệt của lực lượng Công an nhân dân trong thời gian qua đang thực hiện quyết liệt chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, sáp nhập các đơn vị hành chính. Dù có những tác động trực tiếp đến tâm tư, tình cảm và điều kiện sinh hoạt, nhưng cán bộ, chiến sĩ Công an Lâm Đồng đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức.

"Mỗi đồng chí được thăng cấp hàm hôm nay phải xác định đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm ngày càng lớn lao đối với nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và ngành giao phó. Yêu cầu các đồng chí tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, cống hiến tâm - sức - trí tuệ, hết lòng vì sự bình yên của nhân dân",Thiếu tướng Trương Minh Đương nhấn mạnh.

Đại diện cho 98 sĩ quan vừa được thăng cấp bậc hàm, Đại tá Đỗ Minh Đức, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh khẳng định trọng trách mới trước yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Đại tá Đỗ Minh Đức đồng chí đã thay mặt tập thể cam kết: Tuyệt đối trung thành: Kiên định mục tiêu cách mạng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Luôn giữ vững truyền thống "Trung với Đảng, hiếu với dân".

Không ngừng nỗ lực: Tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng mọi yêu cầu công tác, phục vụ đắc lực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Giữ gìn phẩm chất: Rèn luyện đạo đức cách mạng, duy trì lối sống trong sạch, giản dị; nêu cao tinh thần gương mẫu của người lãnh đạo, chỉ huy.

Tăng cường đoàn kết: Gắn bó chặt chẽ trong nội bộ, quyết tâm xây dựng lực lượng Công an với tinh thần thi đua "3 nhất": Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất.

Trước đó, ngày 28-4, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao Quyết định điều động Thượng tá Bùi Quốc Nam, Trưởng Công an phường Phú Thủy đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an xã Hàm Thuận Nam; Thượng tá Nguyễn Văn Tới, Trưởng Công an xã Hàm Thuận Nam đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an phường Phú Thủy; Trung tá Nguyễn Danh Tuyên, Trưởng Công an xã Suốt Kiết đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an xã Tân Lập; Thiếu tá Trần Thanh Trúc, Trưởng Công an xã Tân Lập đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an xã Suối Kiết.