Lâm Đồng: Yêu cầu các cơ quan, đơn vị gửi gấp hồ sơ đề nghị phê duyệt quy hoạch cán bộ 24/04/2026 18:17

(PLO)- Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ đề nghị phê duyệt quy hoạch cán bộ 2 nhiệm kỳ (2026-2031 và 2031-2036) trước ngày 25-4-2026.

Ngày 24-4, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã có công văn gửi các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lâm Đồng về việc gửi hồ sơ đề nghị phê duyệt quy hoạch cán bộ.

Theo đó, việc rà soát không chỉ dừng ở bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026–2031 mà còn triển khai quy hoạch lần đầu cho nhiệm kỳ 2031–2036. Phạm vi áp dụng trải rộng từ các chức danh lãnh đạo cấp sở, ban, ngành đến chủ tịch công ty, chủ tịch hội đồng thành viên, kiểm soát viên và cả các vị trí điều hành chủ chốt như tổng giám đốc, giám đốc doanh nghiệp.

Điểm đáng chú ý là toàn bộ hồ sơ phải được hoàn thiện với đầy đủ quy trình, đúng quy định: từ tờ trình, biên bản kiểm phiếu giới thiệu đến các biểu mẫu thống kê.

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, việc quy hoạch nhân sự lần này được thực hiện theo Quy định số 324-QĐ-TU ngày 20-12-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; khung pháp lý quan trọng liên quan đến phân cấp quản lý, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử cũng như các trường hợp miễn nhiệm, từ chức hoặc tạm đình chỉ công tác.

Hạn cuối để các đơn vị gửi hồ sơ về Sở Nội vụ là trước ngày 25-4-2026. Sau đó, toàn bộ hồ sơ sẽ được Sở Nội vụ tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét và báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh theo đúng quy trình.