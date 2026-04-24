Lý giải dầu khí tỉ đô ngoài khơi Lâm Đồng nhưng ngân sách tỉnh lại không hưởng lợi 24/04/2026 11:42

Bộ Công Thương vừa có văn bản cung cấp thông tin các mỏ dầu khí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phúc đáp văn bản của Sở Công Thương tỉnh này.

Mỏ dầu Sư Tử Trắng khai thác ngoài khơi Bình Thuận. Ảnh ĐỖ HỮU TUẤN.

Bộ Công Thương cho biết, ngoài khơi khu vực biển Lâm Đồng thuộc bể trầm tích Cửu Long hiện nay đang có hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí tại các Lô 01/17 & 02/17, Lô 15-1, Lô 15-1/05, Lô 15-2, Lô 127,...Vị trí một số mỏ thuộc các Lô nêu trên cách bờ biển tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ) khoảng 80 - 100 km.

Hệ thống đường ống dẫn khí khai thác được từ các Lô dầu khí này được đấu nối về bờ tại địa phận TP.HCM (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây). Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 11/2021 của Chính phủ quy định việc giao khu vực biển nhất định cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển, các Lô dầu khí nêu trên nằm ngoài khu vực 6 hải lý tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm của đất liền và các đảo của tỉnh Lâm Đồng.

Bên cạnh đó, theo rà soát sơ bộ các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Bộ Công Thương đã cấp cho các Lô dầu khí, người điều hành của các Lô dầu khí nêu trên không đăng ký trụ sở văn phòng điều hành tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, vào trung tuần tháng 3-2026, tại buổi làm việc về thu ngân sách từ hoạt động dầu khí, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương rà soát, đánh giá tình hình hoạt động khai thác dầu khí trên vùng biển của tỉnh… và Sở Công Thương có văn bản gởi Bộ Công Thương đề nghị cung cấp thông tin.

Tuy nhiên sau khi nhận công văn phúc đáp nêu trên, Sở Công Thương Lâm Đồng tiếp tục đề nghị Bộ Công Thương cung cấp thông tin về tên mỏ, đơn vị khai thác, trữ lượng, công suất thiết kế, năm bắt đầu khai thác, sản lượng khai thác…và các nội dung khác có liên quan, phúc đáp trước ngày 30-4-2026.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương cung cấp về hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí tại các Lô 01/17 & 02/17, Lô 15-1, Lô 15-1/05, Lô 15-2, Lô 127,...thì vùng biển này nằm trong Bể trầm tích Cửu Long, khu vực có trữ lượng dầu khí lớn nhất Việt Nam.

Tại Lô 15-1, 15-1/05 là các mỏ dầu Sư Tử Đen, Vàng, Trắng, Nâu, Lạc đà Vàng; Lô 15-2 là các mỏ Rạng Đông, Phương Đông…

Cảng Tổng hợp Quốc tế Vĩnh Tân. Ảnh PN.

Việc Bộ Công Thương trích dẫn căn cứ về khu vực biển 6 hải lý (Nghị định 11/2021/NĐ-CP) cho thấy thẩm quyền của tỉnh chỉ giao khu vực biển trong phạm vi 6 hải lý tính từ đường mép nước biển thấp nhất còn thẩm quyền Trung ương giao các khu vực biển nằm ngoài 6 hải lý.

Thực tế các lô dầu khí nêu trên (15-1, 15-2, 01/17...) đều nằm cách bờ từ 40km đến hơn 100km (khoảng 22 - 54 hải lý). Như vậy, các mỏ này nằm hoàn toàn ngoài phạm vi 6 hải lý và thuộc thẩm quyền quản lý, cấp phép của Trung ương. Điều này cũng lý giải tại sao dữ liệu quản lý tại địa phương thường không đầy đủ bằng các bộ, ngành.

Ngoài ra do các doanh nghiệp dầu khí, người điều hành của các Lô dầu khí nêu trên không đăng ký trụ sở Văn phòng điều hành tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng mà đăng ký tại TP.HCM. Theo một chuyên gia dầu khí, các nguồn thu phụ trợ như thuế thu nhập cá nhân của chuyên gia/nhân viên, thuế môn bài, và các loại phí dịch vụ hậu cần dầu khí…đều nộp về địa phương có đặt văn phòng điều hành.

Lâm Đồng hầu như không phát sinh nguồn thu trực tiếp từ các hoạt động dầu khí ngoài khơi, đặc biệt là các khoản thu phụ trợ, do không phải là nơi đặt công trình, hạ tầng tiếp nhận hoặc văn phòng điều hành của các nhà thầu dầu khí.

Tuy nhiên việc làm rõ các dữ liệu này không chỉ giúp địa phương quản lý tốt tài nguyên mà còn là cơ sở để đề xuất các cơ chế điều tiết ngân sách phù hợp, đảm bảo Lâm Đồng không bị đứng ngoài dòng chảy tài chính từ chính nguồn tài nguyên thiên nhiên trên vùng biển của mình và quốc gia.