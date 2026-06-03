Vốn hóa thị trường chứng khoán Việt đạt khoảng 410 tỉ đô 03/06/2026 14:41

(PLO)- Tính đến giữa tháng 5, quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán Việt đạt khoảng 410 tỉ USD. Giá trị giao dịch bình quân trên HoSE đạt khoảng 1,2 tỉ USD/phiên.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức tọa đàm với chủ đề "Các chính sách phát triển thị trường vốn của Việt Nam".

Giá trị giao dịch trên HoSE đạt 1,2 tỉ USD/phiên

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho biết trong thời gian qua, đặc biệt trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát và tăng trưởng đạt nhiều kết quả tích cực. Đây là nền tảng quan trọng để thị trường chứng khoán phục hồi và phát triển.

Theo bà Phương, tính đến giữa tháng 5-2026, quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đạt khoảng 410 tỉ USD. Giá trị giao dịch bình quân trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đạt khoảng 1,2 tỉ USD mỗi phiên.

Thị trường cũng ghi nhận nhiều đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) gắn với niêm yết. Đồng thời, ngày càng có nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tìm hiểu và chuẩn bị niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đáng chú ý, theo bà Phương, Việt Nam đã triển khai hàng loạt giải pháp cải cách nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài.

Trong đó, nổi bật là cơ chế giao dịch không yêu cầu ký quỹ trước khi đặt lệnh với nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Bên cạnh đó là các thủ tục hành chính liên quan đến mở tài khoản đầu tư gián tiếp và tài khoản giao dịch chứng khoán.

Theo bà Vũ Thị Chân Phương, hệ thống công nghệ thông tin mới của thị trường chứng khoán đã được đưa vào vận hành từ tháng 5-2025, góp phần nâng cao năng lực vận hành và đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường.

Ngoài ra, nhiều đề án quan trọng đang được triển khai đồng bộ và hiệu quả như: Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán, Đề án phát triển ngành quỹ, Đề án phổ biến kiến thức, đào tạo nhà đầu tư.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương.

Triển khai CCP từ quý 1-2027

Chia sẻ về định hướng thời gian tới, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho biết cơ quan quản lý sẽ tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, nâng cao độ mở của thị trường theo thông lệ quốc tế và phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại.

Đồng thời, UBCKNN sẽ đẩy mạnh phát triển nhà đầu tư tổ chức, nâng cao chất lượng nhà đầu tư cá nhân. Đặc biệt, trong ngắn hạn, UBCKNN tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó có việc xây dựng và đưa cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) vào vận hành, dự kiến trong quý 1-2027.

Cơ quan quản lý cũng sẽ đề xuất sửa đổi Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư.

Tại phiên thảo luận, nhiều nhà đầu tư, tổ chức tài chính và thành viên thị trường quốc tế quan tâm đến lộ trình nâng hạng thị trường, việc triển khai các cơ chế mới như CCP, tài khoản giao dịch tổng (OTA), các giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, công cụ phòng ngừa rủi ro và mở rộng quy mô thị trường ngoại hối.

Trực tiếp trao đổi với các nhà đầu tư quốc tế, Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải cho biết, Việt Nam đang tiếp tục thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, phát triển ngành quỹ, đa dạng hóa sản phẩm đầu tư và mở rộng nguồn hàng hóa chất lượng cao cho thị trường.

Các giải pháp này được triển khai đồng bộ trong khuôn khổ Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, hướng tới mục tiêu xây dựng thị trường vốn hiện đại, minh bạch, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn nhu cầu huy động vốn cho nền kinh tế.