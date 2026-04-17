Tư vấn chứng khoán trái phép trên mạng, Ủy ban Chứng khoán đưa ra cảnh báo 17/04/2026 20:10

(PLO)- Trước tình hình nhiều tài khoản mạng xã hội phân tích, khuyến nghị mua bán cổ phiếu khi chưa được cấp phép, Ủy ban Chứng khoán khuyến cáo nhà đầu tư kiểm chứng thông tin trước khi quyết định giao dịch.

Ngày 17-4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phát đi thông báo cho biết trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện một số tổ chức, cá nhân thực hiện phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, đồng thời đưa ra khuyến nghị liên quan đến việc mua, bán, nắm giữ cổ phiếu.

Tuy nhiên, các tổ chức, cá nhân này không phải là công ty chứng khoán hoặc công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, không được UBCKNN cấp phép thực hiện nghiệp vụ tư vấn đầu tư, cũng không hoạt động trong phạm vi ủy quyền của các đơn vị được cấp phép.

Dẫn quy định tại khoản 4 Điều 12 Luật Chứng khoán, UBCKNN khẳng định hành vi kinh doanh, cung cấp dịch vụ chứng khoán khi chưa được cấp phép là hành vi bị nghiêm cấm. Do đó, việc đưa ra báo cáo phân tích và khuyến nghị đầu tư khi chưa được cấp phép là vi phạm quy định pháp luật.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo việc tư vấn chứng khoán trái phép trên mạng.

Vừa qua, căn cứ kết quả giám sát, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư ITP.

Cụ thể, doanh nghiệp này đã đăng tải trên website các báo cáo phân tích một số mã cổ phiếu, đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời đưa ra khuyến nghị mua, bán, nắm giữ chứng khoán cho khách hàng khi chưa được cấp phép.

Bên cạnh việc xử phạt, UBCKNN cũng áp dụng các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán đối với doanh nghiệp này, trong đó có việc cấm thực hiện một số hoạt động liên quan đến lĩnh vực chứng khoán.

UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư cần cẩn trọng khi tham gia thị trường, đặc biệt là khi tiếp cận thông tin trên không gian mạng. Nhà đầu tư cần kiểm chứng nguồn thông tin, tránh bị lôi kéo tham gia đầu tư từ các nội dung chưa được xác thực trên mạng xã hội hoặc các hội nhóm.

"Các tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi cung cấp báo cáo phân tích và khuyến nghị đầu tư khi chưa được cấp phép sẽ bị xử lý theo quy định", UBCKNN nhấn mạnh.